İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

10 Haziran 2021 Perşembe TV 8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

10 Haziran 2021 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden Perşembe TV 8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var? konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. Perşembe TV 8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var? ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 10 Haziran 2021 Perşembe tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

10 Haziran 2021 Perşembe 03:01
10 Haziran 2021 Perşembe TV 8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Takip Et:

Son yılların yükselen televizyon kanalı TV 8 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 10 Haziran 2021 Perşembe TV 8 ekranlarında yayınlanan heyecan dolu yarışmalar izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Son yıllarda yarışma programlarının yanı sıra dizileriyle de öne çıkan TV 8 ekranlarından her yaş kesimine uygun birbirinden değerli yapımlar izleyici karşısına çıkıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 10 Haziran 2021 Perşembe TV 8 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler 10 Haziran 2021 Perşembe TV 8 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı

06:30 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 KIRMIZI ODA

10:45 SURVİVOR PANORAMA / CANLI

13:15 DOYA DOYA MODA

17:15 SURVİVOR PANORAMA / CANLI

20:00 SURVİVOR 2021

00:15 SURVİVOR EKSTRA / CANLI

01:30 DOYA DOYA MODA

04:00 KIRMIZI ODA

TV 8 nasıl izlenir?

TV 8 10 Haziran 2021 Perşembe günü yayın akışı 8’de Sağlık programıyla başlıyor. Öğlen yayın akışında sevilen yarışma programı Doya Doya Moda ekranlara geliyor. İzleyiciler TV 8’de bugün ne var, TV 8 günlük yayın akışını merak ediyor. TV 8 10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı akşam kuşağında ekranların reyting rekortmeni yarışması Survivor ile devam ediyor.

TV 8 belirtilen uydu alıcıları üzerinden belirlenen frekansların girilmesiyle televizyondan takip edilebiliyor. Bunun yanı sıra online olarak TV 8 resmi sitesi üzerinden canlı yayınlar takip edilebiliyor.

TV 8 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

TV 8 frekans bilgileri

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

TV 8 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Kablo TV: 34

Digitürk: 28

Teledünya: HD 29 – SD 907


Son Güncelleme: 10.06.2021 03:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MasterchefDiziYayın AkışıCumartesiTV 8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte Benim Masalım Elit karakteri ( Merve Sevin ) kimdir?
İşte Benim Masalım Elit karakteri ( Merve Sevin ) kimdir?
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Serpil Akarsu kimdir?
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Serpil Akarsu kimdir?
Maraşlı dizisi karakterlerinden avukat Dilara aslında kim?
Maraşlı dizisi karakterlerinden avukat Dilara aslında kim?
Teşkilat dizisindeki Ebru karakteri gerçekte kim?
Teşkilat dizisindeki Ebru karakteri gerçekte kim?
Black Summer dizi konusu ne?
Black Summer dizi konusu ne?
StartUp konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
StartUp konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Popüler Haberler

Çoban desteği kimler alabilir? 2021 çoban istihdam desteği ne kadardır?
10 Haziran 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı Fox TV kanalında bugün neler var?
10 Haziran 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
10 Haziran 2021 Perşembe TV 8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
10 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor yayın akışı: Dizi, film ve programları
80.000 TL'ye verilen faiz tutarı nedir? 10 Haziran 2021 Perşembe Bankaların 80 Bin TL mevduat getirisi
Grip aşısı SGK karşılıyor mu? Grip aşısı SGK ödeme şartları
İşte Benim Masalım Elit karakteri ( Merve Sevin ) kimdir?
KPSS 6199 özel şartı nedir? 6199 nitelik kodu nedir? 6199 özel koşulu ne demektir?
Kredi sicili bozuk olan vatandaşa kamu bankalarından anında kredi
Kadınlar için uzun düz saç modelleri 2021
Bülent Çolak kimdir? Oyuncu Bülent Çolak hakkında merak edilenler
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
Ziraat Bankası sera kredisi faiz oranları 2021
Faturalı hat üzerinden kredi verenler ve faturalı hat kredi şartları 2021
Sicil affı uygulayan ve kredi veren bankalar hangileri? 2021 Kredi sicil affı başvuru işlemleri
E-fatura nedir? E-fatura başvurusu nasıl yapılır?
Emekli promosyon ödemesi en fazla veren banka hangisidir? 2021 Banka emekli promosyonları kaç lira oldu?
2021 SPK SPL türev araçlar sınavı konuları nelerdir? Spk lisans ücreti
Yağlı ciltlerde fondöten nasıl kullanılmalıdır? Yağlı ciltlere Fondöten kullanmak için öneriler!
Whatsapp bellek dolu hatası nasıl çözülür? Whatsapp dahili bellek sorunu!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.