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10 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor yayın akışında ne var?

Gündemi bir süredir meşgul eden Perşembe TRT Spor yayın akışında ne var? haberinin sıcak ayrıntıları basına aktarılmaya devam ederken, biz de 10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlanan haberimizde güncel gelişmeleri paylaştık! Hemen 10.06.2021li haberimizden Perşembe TRT Spor yayın akışında ne var? hakkında en yeni ayrıntıları edinebilirsiniz.

10 Haziran 2021 Perşembe 09:01
10 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor yayın akışında ne var?
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Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.

Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 10 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT Spor10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışını merak ediyor.

TRT Spor 10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı (Canlı)

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)

09:15 İtalya Kupası Magazin

09:40 A Milli Futbol Takımı Özetler

09:50 Hava Durumu

09:55 Takvim Yaprakları 

10:00 Spor Bülteni (Canlı)

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor manşet (Canlı)

12:30 2020-2021 Sezon Sonu Derlemeler

12:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler

13:00 Spor Bülteni (Canlı)

13:45 Özel Dosya

13:55 Hava Durumu

14:00TBMM TV (Canlı)

14:00 Spor Stüdyosu (Canlı)

16:00 Spor Merkezi (Canlı)

16:55 2020-2021 Sezonu ING Basketbol Süper Ligi Play OFF Final Karşılaşması '' Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko'' (Canlı)

19:00 Milli Maç Özel (Canlı)

19:55 A Milli Futbol Takımı Hazırlık Karşılaşması '' Türkiye - Moldova'' (Canlı)

22:00 Milli Maç Özel (Canlı)

TRT Spor nasıl izlenir?

TRT Spor 10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde spor dünyasına ait değerli yapımlar ve programlar ile heyecan kodu karşılaşmalar yer alıyor. Sporseverler 10 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor günlük yayın akışını merak ediyor. TRT Spor 10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı sabah İlk Baskı programı ile başlıyor. Gündüz kuşağında Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller yer alıyor. Akşam TRT Spor yayın akışı Türkiye Azerbaycan hazırlık maçı ile devam ediyor.

TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.

TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…         

TRT Spor frekans bilgileri

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk                : 86        

D-Smart: 86

Tivibu: 85

Kablo TV: 911

Turkcell TV+


Son Güncelleme: 10.06.2021 09:01
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