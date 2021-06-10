10 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor yayın akışında ne var?

Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.
Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 10 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT Spor10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışını merak ediyor.
TRT Spor 10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı (Canlı)
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
09:15 İtalya Kupası Magazin
09:40 A Milli Futbol Takımı Özetler
09:50 Hava Durumu
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni (Canlı)
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor manşet (Canlı)
12:30 2020-2021 Sezon Sonu Derlemeler
12:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler
13:00 Spor Bülteni (Canlı)
13:45 Özel Dosya
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu (Canlı)
16:00 Spor Merkezi (Canlı)
16:55 2020-2021 Sezonu ING Basketbol Süper Ligi Play OFF Final Karşılaşması '' Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko'' (Canlı)
19:00 Milli Maç Özel (Canlı)
19:55 A Milli Futbol Takımı Hazırlık Karşılaşması '' Türkiye - Moldova'' (Canlı)
22:00 Milli Maç Özel (Canlı)
TRT Spor nasıl izlenir?
TRT Spor 10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde spor dünyasına ait değerli yapımlar ve programlar ile heyecan kodu karşılaşmalar yer alıyor. Sporseverler 10 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor günlük yayın akışını merak ediyor. TRT Spor 10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı sabah İlk Baskı programı ile başlıyor. Gündüz kuşağında Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller yer alıyor. Akşam TRT Spor yayın akışı Türkiye Azerbaycan hazırlık maçı ile devam ediyor.
TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.
TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…
TRT Spor frekans bilgileri
Kanal adı: TRT SPOR HD
Uydu: Türksat
Frekans: 11054
Sembol Oranı: 30000
Polarizasyon: V - Dikey Batı
FEC: 3/4
TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?
Digitürk : 86
D-Smart: 86
Tivibu: 85
Kablo TV: 911
Turkcell TV+