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10 Haziran 2021 Perşembe Star TV yayın akışı Star TV kanalında bugün neler var?

Türkiye’de haberleri yakından takip edenler tarafından mercek altına alınan Perşembe Star TV yayın akışı Star TV kanalında bugün neler var? haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde. 10.06.2021 tarihinde yayınladığımız haberimize göz atarak siz de bu yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

10 Haziran 2021 Perşembe 06:03
10 Haziran 2021 Perşembe Star TV yayın akışı Star TV kanalında bugün neler var?
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Star TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 10 Haziran 2021 Perşembe Star TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Star TV 10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 10 Haziran 2021 Perşembe Star TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Star TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Star TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Star TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Star TV 10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH

13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16:15 GÜZEL KÖYLÜ

18.30 STAR HABER

20:00 AKREP

00:15 ÇEMBER

Star TV nasıl izlenir?

Star TV 10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı sabah Mesut Yar ile Bugün programıyla başlıyor. Star TV 10 Haziran 2021 Perşembe günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Star TV’de bugün ne var, Star TV günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. Star TV 10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde öğle kuşağında Gerçeğin Peşinde adlı sevilen program yer alıyor. 10 Haziran 2021 Perşembe Akşam kuşağında ise Akrep dizisi ekranlara geliyor.

Star TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Star TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Star TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Star TV frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Alış Frekansı: 12015 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 27500 Msym/s

FEC Rate: 5/6

Star TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 327

D-Smart: 24

Turksat Kablo TV: 26

Turkcell TV+: 23


Son Güncelleme: 10.06.2021 06:03
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Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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