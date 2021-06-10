10 Haziran 2021 Perşembe Star TV yayın akışı Star TV kanalında bugün neler var?

Star TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 10 Haziran 2021 Perşembe Star TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Star TV 10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor.
İzleyiciler 10 Haziran 2021 Perşembe Star TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Star TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
Her yapımı izlenme rekorları kıran Star TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Star TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.
Star TV 10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:45 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH
13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE
16:15 GÜZEL KÖYLÜ
18.30 STAR HABER
20:00 AKREP
00:15 ÇEMBER
Star TV nasıl izlenir?
Star TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Star TV canlı yayını takip edilebiliyor.
Star TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…
Star TV frekans bilgileri
Uydu: Türksat 4A
Alış Frekansı: 12015 MHz
Polarizasyon: Horizontal (Yatay)
Symbol Rate: 27500 Msym/s
FEC Rate: 5/6
Star TV hangi platformlarda yayınlanıyor?
Digitürk: 327
D-Smart: 24
Turksat Kablo TV: 26
Turkcell TV+: 23