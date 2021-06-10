İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

10 Haziran 2021 Perşembe günü Star TV yayın akışı

Birçok kişinin merakla takibe aldığı Perşembe günü Star TV yayın akışı haberi ile ilgili sular durulmuyor. En yeni ayrıntılarıyla 10 Haziran 2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

10 Haziran 2021 Perşembe 03:02
10 Haziran 2021 Perşembe günü Star TV yayın akışı
Takip Et:

Star TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 10 Haziran 2021 Perşembe Star TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Star TV 10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 10 Haziran 2021 Perşembe Star TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Star TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Star TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Star TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Star TV 10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH

13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16:15 GÜZEL KÖYLÜ

18.30 STAR HABER

20:00 AKREP

00:15 ÇEMBER

Star TV nasıl izlenir?

Star TV 10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı sabah Mesut Yar ile Bugün programıyla başlıyor. Star TV 10 Haziran 2021 Perşembe günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Star TV’de bugün ne var, Star TV günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. Star TV 10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde öğle kuşağında Gerçeğin Peşinde adlı sevilen program yer alıyor. 10 Haziran 2021 Perşembe Akşam kuşağında ise Akrep dizisi ekranlara geliyor.

Star TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Star TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Star TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Star TV frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Alış Frekansı: 12015 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 27500 Msym/s

FEC Rate: 5/6

Star TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 327

D-Smart: 24

Turksat Kablo TV: 26

Turkcell TV+: 23


Son Güncelleme: 10.06.2021 03:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte Benim Masalım Elit karakteri ( Merve Sevin ) kimdir?
İşte Benim Masalım Elit karakteri ( Merve Sevin ) kimdir?
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Serpil Akarsu kimdir?
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Serpil Akarsu kimdir?
Maraşlı dizisi karakterlerinden avukat Dilara aslında kim?
Maraşlı dizisi karakterlerinden avukat Dilara aslında kim?
Teşkilat dizisindeki Ebru karakteri gerçekte kim?
Teşkilat dizisindeki Ebru karakteri gerçekte kim?
Black Summer dizi konusu ne?
Black Summer dizi konusu ne?
StartUp konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
StartUp konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Popüler Haberler

1999 Yılı öncesi işe girişlilerin emeklilik avantajları nelerdir? 2021
10 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
10 Haziran 2021 Perşembe günü Star TV yayın akışı
10 Haziran 2021 Perşembe Show TV yayın akışı: Dizi, film ve programları
TRT 1'de 10 Haziran 2021 Perşembe tarihinde ne var? 10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışında neler yer alıyor?
Çoban desteği kimler alabilir? 2021 çoban istihdam desteği ne kadardır?
10 Haziran 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı Fox TV kanalında bugün neler var?
10 Haziran 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
10 Haziran 2021 Perşembe TV 8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
10 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor yayın akışı: Dizi, film ve programları
TÜRKKEP KEP başvurusu nasıl yapılır? KEP nedir?
Azerbaycan'da 2021 yılı ev kiraları ne kadar?
1. Sınıf öğrencilerinin okuma seviyeleri nasıl ölçülecek?
Esnafa hibe desteği başvuruları başladı mı? Esnafa hibe desteği başvuruları nasıl yapılır? E-devlet hibe desteği başvurusu 2021
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gizem Arıkan'ın hayatı!
Yağlı ciltlerde fondöten nasıl kullanılmalıdır? Yağlı ciltlere Fondöten kullanmak için öneriler!
Koltukaltı kararması için çözüm önerileri ve yöntemler
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Serpil Akarsu kimdir?
Emekli promosyonları en yüksek veren banka hangisi? 2021 Emekli promosyonu en fazla hangi banka veriyor?
Findeks notumu nasıl öğrenebilirim? 2021 Ücretsiz findeks sorgulama nasıl yapılır?
Elektrik desteği yardımı ne kadardır? 2021 Elektrik faturası devlet desteği

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.