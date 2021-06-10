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10 Haziran 2021 Perşembe günü Kanal D yayın akışı

Perşembe günü Kanal D yayın akışı haberi ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, siz de hemen şimdi Haziran 10 2021 tarihinde yayınlanan haberimizi okuyabilirsiniz.

10 Haziran 2021 Perşembe 18:04
10 Haziran 2021 Perşembe günü Kanal D yayın akışı
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Kanal D yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Kanal D ekranlarında  10 Haziran 2021 Perşembe yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor.  10 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler Kanal D  10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal D’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal D  10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA?

11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ

13:15 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 AŞK-I MEMNU

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 CAMDAKİ KIZ

00:15 YERLİ DİZİ

Kanal D nasıl izlenir?

Kanal D ekranlarında  10 Haziran 2021 Perşembe günü gündüz kuşağında yayınlar Sihirli Annem ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen yarışma Gelinim Mutfakta yer alırken akşam kuşağında Camdaki Kız dizisi ekranlara geliyor.  10 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal D  10 Haziran 2021 Perşembe dizi yayın akışında Camdaki Kız dizisi yayınlanacak. Günlük yayın akışında  10 Haziran 2021 Perşembe günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal D televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal D canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal D canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal D frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12103

Polarizasyon yatay

Symbol rate 8333

FEC 2/3

Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON

Kanal D hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 24

D-Smart: 22

Turksat Kablo TV: 3

Teledünya: 25

Tivibu: 23

Turkcel TV+: 22

 


Son Güncelleme: 10.06.2021 18:04
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Kanal D Güncel Yayın AkışıKanal D Yayın Akışı
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