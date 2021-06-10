İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

10 Haziran 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı Fox TV kanalında bugün neler var?

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan Perşembe Fox TV yayın akışı Fox TV kanalında bugün neler var? hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. Perşembe Fox TV yayın akışı Fox TV kanalında bugün neler var? ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 10.06.2021 tarihli haberimizde paylaştık.

10 Haziran 2021 Perşembe 03:01
10 Haziran 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı Fox TV kanalında bugün neler var?
Takip Et:

Fox TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. 10 Haziran 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler Fox TV 10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Fox TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Fox TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 10 Haziran 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Fox TV 10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı

08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT

11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

13:00 REFİKA İLE ÖZE DÖNÜŞ

14:00 TEMİZLİK BENİN İŞİM

16:00 OSMAN MÜFTÜOĞLU İLE 30 DAKİKADA SAĞLIK

16:15 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

20:00 MUCİZE DOKTOR

00:15 SON YAZ

Fox TV nasıl izlenir?

Fox TV ekranlarında 10 Haziran 2021 Perşembe günü gündüz kuşağında yayınlar Çalar Saat ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen programlar Refika İle Öze Dönüş ile Temizlik Benim İşim programı yer alırken akşam kuşağında yerli dizi Mucize Doktor ekranlara geliyor. Fox TV yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Fox TV yayın akışında Mucize Doktor dizisi yayınlanacak. Fox TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımları anında izlemek isteyen izleyiciler Fox TV’de bugün ne var, Fox TV günlük yayın akışını araştırıyor. Fox TV günlük yayın akışında 10 Haziran 2021 Perşembe günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Fox TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Fox TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Fox TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Fox TV frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12329

Polarizasyon yatay

Symbol rate 6666

FEC 2/3

Fox TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 25

D-Smart: 25

Turksat Kablo TV: 23

Tivibu: 24

Turkcel TV+: 24

 


Son Güncelleme: 10.06.2021 03:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fox Tv Canlı Yayın AkışıFox Tv Yayın AkışıFox Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte Benim Masalım Elit karakteri ( Merve Sevin ) kimdir?
İşte Benim Masalım Elit karakteri ( Merve Sevin ) kimdir?
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Serpil Akarsu kimdir?
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Serpil Akarsu kimdir?
Maraşlı dizisi karakterlerinden avukat Dilara aslında kim?
Maraşlı dizisi karakterlerinden avukat Dilara aslında kim?
Teşkilat dizisindeki Ebru karakteri gerçekte kim?
Teşkilat dizisindeki Ebru karakteri gerçekte kim?
Black Summer dizi konusu ne?
Black Summer dizi konusu ne?
StartUp konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
StartUp konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Popüler Haberler

Çoban desteği kimler alabilir? 2021 çoban istihdam desteği ne kadardır?
10 Haziran 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı Fox TV kanalında bugün neler var?
10 Haziran 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
10 Haziran 2021 Perşembe TV 8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
10 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor yayın akışı: Dizi, film ve programları
80.000 TL'ye verilen faiz tutarı nedir? 10 Haziran 2021 Perşembe Bankaların 80 Bin TL mevduat getirisi
Grip aşısı SGK karşılıyor mu? Grip aşısı SGK ödeme şartları
İşte Benim Masalım Elit karakteri ( Merve Sevin ) kimdir?
KPSS 6199 özel şartı nedir? 6199 nitelik kodu nedir? 6199 özel koşulu ne demektir?
Kredi sicili bozuk olan vatandaşa kamu bankalarından anında kredi
Oyuncu Melih Seferi kimdir? Melih Seferi nerel, kaç yaşında? Melih Seferi hangi projelerde yer aldı?
Payitaht Abdülhamid dizisi Fatma Sultan kimdir? Alara Turan
Rüyada araba alma görmek ne anlama gelir? Rüyada araba alma görmenin tabirleri ve yorumları
Koruyucu aileler için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) şartları 2021
Hepsi Benim program başvuruları nereden, nasıl yapılacak?
Volvo XC90 Teknik Özellikleri tanıtıldı!
Kayıp kimlik ücreti nasıl yatırılır? Kimlik kaybolduğu zaman yapılması gerekenler 2021
Kanal 7 Yaralı Kalbim konusu ve dizi oyuncuları
E devlet trafik cezası ödeme nasıl yapılır? e devlet trafik cezası borç sorgulama ve ödeme
TOKİ kredisi veren bankalar hangileri? Haziran 2021 TOKİ konut kredisi veren bankalar ve şartları
Koltukaltı kararması için çözüm önerileri ve yöntemler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.