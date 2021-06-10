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10 Haziran 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı: Dizi, film ve programları

Basında yer almaya başladığı ilk andan beri dikkat çeken Perşembe Fox TV yayın akışı: Dizi, film ve programları haberine dair yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 10-06-2021 tarihli haberimizden gelişmeleri takip edebilirsiniz.

10 Haziran 2021 Perşembe 12:02
10 Haziran 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı: Dizi, film ve programları
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Fox TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. 10 Haziran 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler Fox TV 10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Fox TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Fox TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 10 Haziran 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Fox TV 10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı

08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT

11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

13:00 REFİKA İLE ÖZE DÖNÜŞ

14:00 TEMİZLİK BENİN İŞİM

16:00 OSMAN MÜFTÜOĞLU İLE 30 DAKİKADA SAĞLIK

16:15 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

20:00 MUCİZE DOKTOR

00:15 SON YAZ

Fox TV nasıl izlenir?

Fox TV ekranlarında 10 Haziran 2021 Perşembe günü gündüz kuşağında yayınlar Çalar Saat ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen programlar Refika İle Öze Dönüş ile Temizlik Benim İşim programı yer alırken akşam kuşağında yerli dizi Mucize Doktor ekranlara geliyor. Fox TV yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Fox TV yayın akışında Mucize Doktor dizisi yayınlanacak. Fox TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımları anında izlemek isteyen izleyiciler Fox TV’de bugün ne var, Fox TV günlük yayın akışını araştırıyor. Fox TV günlük yayın akışında 10 Haziran 2021 Perşembe günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Fox TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Fox TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Fox TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Fox TV frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12329

Polarizasyon yatay

Symbol rate 6666

FEC 2/3

Fox TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 25

D-Smart: 25

Turksat Kablo TV: 23

Tivibu: 24

Turkcel TV+: 24

 


Son Güncelleme: 10.06.2021 12:02
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Fox Tv Canlı Yayın AkışıFox Tv Yayın AkışıFox Tv
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