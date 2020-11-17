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10 Bin Adım ne zaman başlayacak? 10 Bin Adım oyuncu kadrosu

Engin Günaydın'ın kaleme aldığı 10 Bin Adım ne zaman başlayacağı araştırılıyor. 10 Bin Adım oyuncu kadrosu ve merak edilenler ortaya çıktı.

17 Kasım 2020 Salı 22:17
10 Bin Adım ne zaman başlayacak? 10 Bin Adım oyuncu kadrosu
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İçimdeki Ses filmi ve Galip Derviş dizisinin senaristi Engin Günaydın, 3 yıl aradan sonra 10 Bin Adım adlı yeni bir dizinin senaryosunu tamamladı. Daha önce gelen senaristlik tekliflerini reddeden Günaydın, Gain Dijital İçerik Platformu için 10 Bin Adım dizisini kaleme aldı.


1 Ocak 2021’de yayınlanmaya başlayacağı konuşulan 10 Bin Adım’ın yapımcılığını ise Zamkinos Film üstlenecek. Duygu Güzel Meriç’in yönetmenliğini üstlendiği yapım için cast çalışmaları başladı.

Engin Günaydın kimdir?

29 Ocak 1972 tarihinde dünyaya gelen Günaydın, aslen Tokatlı’dır. Avrupa Yakası’nda Burhan Altıntop karakteriyle kitlelerce tanınan Günaydın, Muhteşem Yüzyıl’da Gül Ağa karakterine hayat vermiştir. 2014 yılında Galip Derviş dizisinin başrolünü üstlenen ünlü oyuncu, 2018 yılında Garanti BBVA için kameraların karşısına geçmişti.



Son Güncelleme: 17.11.2020 22:17
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Anahtar Kelimeler:
10 Bin AdımEngin Günaydın
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