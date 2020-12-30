10 Bin Adım dizisi nasıl izlenir? Gain TV 10 Bin Adım dizisi oyuncuları ve konusu

Kısa ve farklı içeriklerle izleyiciye hizmet verecek Gain Medya, bugün itibariyle yayın hayatına başladı. Sadece mobil cihazlarda hizmet verecek platform, dijital yayın yapacak. 30 Aralık Çarşamba günü itibariyle mobil cihazlarda hizmete başlayan platformun içerisinde birbirinden farklı, özgün yapımlar yer alacak. Bu yapımlardan bir tanesi de, Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar’ın başrollerinde yer aldığı, 10 Bin Adım dizisi olacak. İşte dizinin konusu ve oyuncuları...

10 Bin Adım dizisinin konusu nedir?

Gain Medya’nın en çok merak edilen yapımlarından birisi olan 10 Bin Adım dizisi, Ocak ayında platformda yerini alacak. Gain Medya’nın ilk dizisi olma özelliğini taşıyan dizinin başrollerinde, Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar yer alacak. Dizinin konusunda ise, sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmek için ‘günde 10 bin adım’ mottosuna uyarak birlikte yürümeye karar veren iki eski sevgilinin hikayesi ele alınacak. Mehmet ve Ezgi’nin hikayesini konu alacak dizinin her bölümü yaklaşık 10 dakika olacak. Dizinin senaristliğini başrolde de oynayan Devin Özgür Çınar yaparken, yönetmenliğini Duygu Güzelmeriç üstlenecek.

10 Bin Adım dizisi nereden izlenir?

Dizi, Gain Medya’dan yayınlanacak. Diziyi izlemek isteyen kişiler, telefonlarına veya akıllı cihazlarına Gain uygulamasını indirerek, diziyi izleyebilecek. Diziyi izlemek için Gain’e üye olmak gerekiyor. Dizi, Ocak ayı itibariyle yayınlanacak.

Devin Özgür Çınar’ın hayatı

21 Haziran 1973 yılında Zonguldak’ta dünyaya gelen Devin Özgür Çınar, daha sonra ailesiyle İzmir’e taşınmıştır. Liseye kadar olan eğitimini İzmir’de alan oyuncu, üniversite eğitimini Ankara’da almıştır. Hacetttepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda tiyatro eğitimi alan oyuncu, 1995 senesinde burdan mezun olmuştur.

Oynadığı ilk dizi, İkinci Bahar dizisi olmuştur. Bu dizide, Türkan Şoray’ın kızı Cennet Suruç’u canlandırmıştır.

İlk sinema filmi ise, Abuzef Kadayıf adlı film olmuştur. Bu filmde, Metin Akpınar, Talat Bulut ve Sibel Tunagöl gibi isimlerle birlikte rol almıştır.

Ardından birçok yapımda yer alan Devin Özgür Çınar, çok önemli isimlerle birlikte oynamıştır.

Son olarak Kalbimdeki Deniz dizisinde rol alan oyuncu, 10 Bin Adım dizisinde başrol oynayacaktır.

Engin Günaydın’ın hayatı

29 Ocak 1972 yılında Tokat’ta dünyaya gelen Engin Günaydın, Türk komedyen ve oyuncudur. Lisede oynadığı tiyatrolarla dikkat çeken Engin Günaydın, jüri üyelerini oldukça etkilemişti. Onların tavsiyesiyle oyunculuk hayatına başlayan oyuncu, konservatuar eğitimi aldı. İlk önce Hacettepe Üniversitesi’nde konservatuar eğitimi alan Engin Günaydın sonrasında Mimar Sinan Konservatuar’a yatay geçiş yapmıştır.

Bir Demet Tiyato programıyla televizyon hayatına başlayan oyuncu, Aşkım Aşkım ve Zaga gibi yapımlarla kitlesini arttırmıştır. Asıl patlamayı ise Avrupa Yakası dizisiyle yapan oyuncu, burada oynadığı Burhan Altıntop karakteriyle oldukça sevilmiştir.

Ardından Galip Derviş dizisinde başrol oynayan oyuncu, birçok sinema yapımında da yer almıştır. Yeraltı, İçimdeki Ses, Aile Arasında gibi filmlerde başrol oynayan oyuncu, oldukça beğeni toplamıştır. Engin Günaydın son olarak 10 Bin Adım dizisinde izleyici ile buluşacak.

Garanti BBVA bankasının reklamlarında da oynayan oyuncu, bu reklamlarda da oyunculuğu ile dikkat çekmiştir.

Birçok ödüle sahip olan oyuncu, Yeraltı filmiyle toplam 3 ödül almıştır. 31. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde, 45. Sinema Yazarları Deneği Ödülleri’nde ve 19. Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan oyuncu, performansıyla dikkatleri üzerine çekmiştir.

Galip Derviş dizisinin ardından dizi oyunculuğunu bıraktığını açıklayan Engin Günaydın, sinema yapımlarında devam edeceğini belirtmişti.

Engin Günaydın, 10 Bin Adım dizisinde Devin Özgür Çınar ile başrolü paylaşacak.