10 Bin Adım dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

10 Bin Adım dizisi oyuncu kadrosu ve yayın takvimi hakkında merak edilenler ortaya çıktı. Yeni dijital platform Gain’de yayınlanacak 10 Bin Adım’ın yapımcılığını Zamkinos Film üstleniyor. Senaryosu Devin Özgür Çınar tarafından kaleme alınan yapımın oyuncu kadrosunda Engin Günaydın yer alıyor.
Engin Günaydın kimdir?
Devin Özgür Çınar kimdir?
Dizinin senaristi ve kadın başrol oyuncularından Devin Özgür Çınar, 1973 yılında Zonguldak’ta dünyaya gelmiştir. Türk Malı, Galip Derviş, Sevdaluk ve Kalbimdeki Deniz gibi yapımlarda rol alan Çınar, 10 Bin Adım dizisi için hazırlık yapmaya başladı.
Son Güncelleme: 16.11.2020 16:12