İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Gözlerden uzak aşk yaşayan Aslı Enver, hayranları tarafından ifşa edildi!
Son Dakika
Gözlerden uzak aşk yaşayan Aslı...
28 Haziran vaka sayıları belli oldu
Son Dakika
28 Haziran vaka sayıları belli...
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....

1 Temmuz 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?

Perşembe TRT Spor'da bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak? haberimizin en güncel ayrıntıları ile ilgili merak ettiklerinizi keşfetmek için hemen şimdi 01.07.2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

01 Temmuz 2021 Perşembe 12:01
1 Temmuz 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Takip Et:

Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.

Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 1 Temmuz 2021 Perşembe TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT Spor1 Temmuz 2021 Perşembe yayın akışını merak ediyor.

TRT Spor 1 Temmuz 2021 Perşembe yayın akışı

  • 06:58 İstiklal Marşı
  • 07:00 İlk Baskı (Canlı)
  • 08:50 Takvim Yaprakları
  • 08:55 Hava Durumu
  • 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
  • 09:15 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 09:50 Hava Durumu
  • 09:55 Takvim Yaprakları
  • 10:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 10:55 Efsanelerin İzinde
  • 11:00 Spor Manşet (Canlı)
  • 12:25 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 13:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 13:45 Avrupa Şampiyonası Klasikler
  • 13:50 Takvim Yaprakları
  • 13:55 Hava Durumu
  • 14:00 TBMM-TV (Canlı)
  • 14:00 Kupa Günlüğü (Canlı)
  • 15:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler
  • 16:00 UEFA EURO 2020 Futbol Grup Karşılaşması ''İtalya - İsviçre''
  • 18:00 Kupa Günlüğü (Canlı)
  • 19:00 UEFA EURO 2020 Futbol Grup Karşılaşması ''Ukrayna - Kuzey Makedonya''
  • 21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
  • 22:00 UEFA EURO 2020 Futbol Grup Karşılaşması ''Danimarka - Belçika''
  • 00:00 Kupa Gecesi (Canlı)
  • 02:00 UEFA EURO 2020 Futbol Grup Karşılaşması ''Hollanda - Avusturya''
  • 03:40 Kupa Gecesi
  • 05:40 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 06:15 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller
  • 06:35 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 06:58 İstiklal Marşı 

TRT Spor nasıl izlenir?

TRT Spor 1 Temmuz 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde spor dünyasına ait değerli yapımlar ve programlar ile heyecan kodu karşılaşmalar yer alıyor. Sporseverler 1 Temmuz 2021 Perşembe TRT Spor günlük yayın akışını merak ediyor. TRT Spor 1 Temmuz 2021 Perşembe yayın akışı sabah İlk Baskı programı ile başlıyor. Gündüz kuşağında Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller yer alıyor. Akşam TRT Spor yayın akışı Türkiye Azerbaycan hazırlık maçı ile devam ediyor.

TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.

TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…         

TRT Spor frekans bilgileri

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk                : 86        

D-Smart: 86

Tivibu: 85

Kablo TV: 911

Turkcell TV+


Son Güncelleme: 01.07.2021 12:01
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çukur dizisinin belgeseli nerede çekiliyor, ne zaman yayınlanacak?
Çukur dizisinin belgeseli nerede çekiliyor, ne zaman yayınlanacak?
Kazara Aşk dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimler?
Kazara Aşk dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimler?
Black Panther: Wakanda Forever ne zaman yayınlanacak? Black Panther 2 konusu ve oyuncuları
Black Panther: Wakanda Forever ne zaman yayınlanacak? Black Panther 2 konusu ve oyuncuları
Kazara Aşk dizisinin Vildan'ı kim?
Kazara Aşk dizisinin Vildan'ı kim?
Tom Hiddleston The Essex Serpent kadrosuna katıldı.
Tom Hiddleston The Essex Serpent kadrosuna katıldı.
Esin Civangil kimdir, nerede doğmuştur? Esin Civangil evli mi? Esin Civangil kaç yaşında?
Esin Civangil kimdir, nerede doğmuştur? Esin Civangil evli mi? Esin Civangil kaç yaşında?

Popüler Haberler

Anadolu Efes Vasilije Micic ile 3 yıllık daha devam
Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet hayatını kaybetti
Kamu ve özel sektörde görevli diyetisyen maaşları ne kadardır? Diyetisyen çalışma saatleri ve 2021 güncel maaşları
Çukur dizisinin belgeseli nerede çekiliyor, ne zaman yayınlanacak?
Bugün hangi maçlar var? 2 Temmuz 2021 Cuma maç programı
2 Temmuz 2021 Cuma TRT 1 yayın akışında ne var?
Star TV'de 2 Temmuz 2021 Cuma tarihinde ne var? Star TV 2 Temmuz 2021 Cuma günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Show TV canlı yayın akışı 2 Temmuz 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
ATV'de 2 Temmuz 2021 Cuma tarihinde ne var? 2 Temmuz 2021 Cuma yayın akışında neler yer alıyor?
Kanal D canlı yayın akışı 2 Temmuz 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Süt parası alma şartları nelerdir? 2021 Süt parası aylık ne kadardır?
Kadınlar için muhteşem düz saç kesim modelleri 2021
Fakirlik maaşı almak için nereye başvurulur? 2021 fakirlik maaşı alma şartları
Fox TV'de 1 Temmuz 2021 Perşembe tarihinde ne var? Fox TV 1 Temmuz 2021 Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
TRT Spor 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı ve TV rehberi
Makedonya yaşam şartları nasıl? 2021 Makedonya asgari ücretleri
TRT Spor yayın akışı, bugün nasıl olacak? 2 Temmuz 2021 Cuma TRT Spor dizi, film ve programları
Elçin Aktaş kimdir, nerede doğmuştur? Elçin Aktaş evli mi? Elçin Aktaş kaç yaşında?
Kazara Aşk dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimler?
Grip aşısı ne zaman, hangi aylarda yapılmalı? 2021 Grip aşısı bedava mı?
Fox TV canlı yayın akışı 2 Temmuz 2021 Cuma Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.