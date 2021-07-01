İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Gözlerden uzak aşk yaşayan Aslı Enver, hayranları tarafından ifşa edildi!
Son Dakika
Gözlerden uzak aşk yaşayan Aslı...
28 Haziran vaka sayıları belli oldu
Son Dakika
28 Haziran vaka sayıları belli...
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....

1 Temmuz 2021 Perşembe günü Show TV yayın akışı

Perşembe günü Show TV yayın akışı haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 1 Temmuz 2021 Perşembe tarihli haberimizde Perşembe günü Show TV yayın akışı ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

01 Temmuz 2021 Perşembe 12:03
1 Temmuz 2021 Perşembe günü Show TV yayın akışı
Takip Et:

Show TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 1 Temmuz 2021 Perşembe Show TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Show TV 1 Temmuz 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 1 Temmuz 2021 Perşembe Show TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Show TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Show TV 1 Temmuz 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Show TV 1 Temmuz 2021 Perşembe yayın akışı

 

06:00 Alev Alev
10:15 Kahraman Babam
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Züğürt Ağa
22:15 Hız Tutkusu

Show TV nasıl izlenir?

Show TV 1 Temmuz 2021 Perşembe yayın akışı sabah Aşk Laftan Anlamaz dizisiyle başlıyor. Show TV günlük yayın akışı içerisinde sabah programları Ebru Akel’le Kadın İsterse yer alıyor. Hayata dair konuların kadınların gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı programın ardından öğle kuşağında Sevcan’la Lezzet Yolunda adlı sevilen program yayınlanıyor. Show TV 1 Temmuz 2021 Perşembe günlük yayın akışı akşam kuşağında sevilen dizi Alev Alev yayınlanıyor. Show TV 1 Temmuz 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra değerli yapımlar yer alıyor.

Show TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Show TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Show TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Show TV frekans bilgileri

Alış Frekansı: 12219,0 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 6.500 Msym/s

FEC Rate: 3/4

Transporder: 14

Show TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 22

D-Smart: 23

Turksat Kablo TV: 8

Teledünya: 24


Son Güncelleme: 01.07.2021 12:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show Tv Canlı YayınShow Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çukur dizisinin belgeseli nerede çekiliyor, ne zaman yayınlanacak?
Çukur dizisinin belgeseli nerede çekiliyor, ne zaman yayınlanacak?
Kazara Aşk dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimler?
Kazara Aşk dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimler?
Black Panther: Wakanda Forever ne zaman yayınlanacak? Black Panther 2 konusu ve oyuncuları
Black Panther: Wakanda Forever ne zaman yayınlanacak? Black Panther 2 konusu ve oyuncuları
Kazara Aşk dizisinin Vildan'ı kim?
Kazara Aşk dizisinin Vildan'ı kim?
Tom Hiddleston The Essex Serpent kadrosuna katıldı.
Tom Hiddleston The Essex Serpent kadrosuna katıldı.
Esin Civangil kimdir, nerede doğmuştur? Esin Civangil evli mi? Esin Civangil kaç yaşında?
Esin Civangil kimdir, nerede doğmuştur? Esin Civangil evli mi? Esin Civangil kaç yaşında?

Popüler Haberler

Anadolu Efes Vasilije Micic ile 3 yıllık daha devam
Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet hayatını kaybetti
Kamu ve özel sektörde görevli diyetisyen maaşları ne kadardır? Diyetisyen çalışma saatleri ve 2021 güncel maaşları
Çukur dizisinin belgeseli nerede çekiliyor, ne zaman yayınlanacak?
Bugün hangi maçlar var? 2 Temmuz 2021 Cuma maç programı
2 Temmuz 2021 Cuma TRT 1 yayın akışında ne var?
Star TV'de 2 Temmuz 2021 Cuma tarihinde ne var? Star TV 2 Temmuz 2021 Cuma günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Show TV canlı yayın akışı 2 Temmuz 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
ATV'de 2 Temmuz 2021 Cuma tarihinde ne var? 2 Temmuz 2021 Cuma yayın akışında neler yer alıyor?
Kanal D canlı yayın akışı 2 Temmuz 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 2 Temmuz 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 2 Temmuz 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Ne kadar emekli maaşı alırım? 2020 sgk emeklilik maaşı hesaplama yöntemleri
Kanal 7 Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu
Rüyada dondurma yemek görmek görmek neye işaret eder? Rüyada dondurma yemek görmenin anlamları ve yorumları
Güncel gümüş fiyatları 2 Temmuz 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Makedonya yaşam şartları nasıl? 2021 Makedonya asgari ücretleri
Kazara Aşk dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimler?
Kenya güncel asgari ücret tutarları 2021
Yeni çipli kimlik kartı kaybolduğunda istenen belgeler ve para cezası 2021
Migroskop 1-14 Temmuz 2021 Fırsatları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.