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1 Şubat 2021 TV’de neler var? Kanal D, ATV, Fox TV, Kanal 7, TV8, TRT 1, Star TV, Show TV yayın akışı

1 Şubat yayın akışları merak konusu oldu. Televizyon izleyicileri 1 Şubat 2021 TV’de bugün neler var ve Kanal D, ATV, Fox TV, Kanal 7, TV8, TRT 1, Star TV, Show TV yayın akışını araştırıyor.

31 Ocak 2021 Pazar 17:23
1 Şubat 2021 TV’de neler var? Kanal D, ATV, Fox TV, Kanal 7, TV8, TRT 1, Star TV, Show TV yayın akışı
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1 Şubat 2021 televizyon yayın akışı merak konusu oldu. Televizyon izleyiciler haftanın ilk gününde hangi televizyon kanalında hangi programların olduğunu araştırıyor.

İzleyiciler sevdikleri yayınları kaçırmamak adına bugün TV’de neler var sorusunu merak ediyor. Ulusal kanalların hafta içi yayın akışları içerisinde birbirinden eğlenceli yapımların yanı sıra, izleyicilerin heyecanla takip ettiği diziler yer alıyor. ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV 8 ve Show TV gibi kanalların 1 Şubat Pazartesi yayın akışı merak ediliyor. İşte 1 Şubat Pazartesi kanalların yayın akışı;

1 Şubat 2021 Pazartesi ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Maraşlı

1 Şubat 2021 Pazartesi KANAL D yayın akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

14:45 Yatıya Misafirim Var

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Harry Potter ve Ateş Kadehi

23:30 Sadakatsiz

1 Şubat 2021 Pazartesi STAR TV yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

1 Şubat 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Aşk Yeniden

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma

1 Şubat 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı

05:38İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler (Altyazılı)

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım’ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

1 Şubat 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Survivor

13:45 Doya Doya Moda

17.45 Survivor Panaroma

20:00 Survivor

1 Şubat 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:30 Yeni Gelin

12:30 Adını Feriha Koydum

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Çukur

1 Şubat 2021 Pazartesi Kanal 7 yayın akışı

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:45 Film

08:45 Kördüğüm

10:40 Küçük Yolcu

11:40 Bir Garip Aşk

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:15 Bir Garip Aşk

23:20 Ah Kalbim



Son Güncelleme: 31.01.2021 18:35
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Anahtar Kelimeler:
Yayın Akışı1 şubatFox TvKanal D
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