1 Şubat 2021 TV’de neler var? Kanal D, ATV, Fox TV, Kanal 7, TV8, TRT 1, Star TV, Show TV yayın akışı

1 Şubat 2021 televizyon yayın akışı merak konusu oldu. Televizyon izleyiciler haftanın ilk gününde hangi televizyon kanalında hangi programların olduğunu araştırıyor.
İzleyiciler sevdikleri yayınları kaçırmamak adına bugün TV’de neler var sorusunu merak ediyor. Ulusal kanalların hafta içi yayın akışları içerisinde birbirinden eğlenceli yapımların yanı sıra, izleyicilerin heyecanla takip ettiği diziler yer alıyor. ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV 8 ve Show TV gibi kanalların 1 Şubat Pazartesi yayın akışı merak ediliyor. İşte 1 Şubat Pazartesi kanalların yayın akışı;
1 Şubat 2021 Pazartesi ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maraşlı
1 Şubat 2021 Pazartesi KANAL D yayın akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
14:45 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Harry Potter ve Ateş Kadehi
23:30 Sadakatsiz
1 Şubat 2021 Pazartesi STAR TV yayın akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
1 Şubat 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Aşk Yeniden
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma
1 Şubat 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı
05:38İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:35 Acemi Anneler
09:00 Türkan Hanım’ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
1 Şubat 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Survivor
13:45 Doya Doya Moda
17.45 Survivor Panaroma
20:00 Survivor
1 Şubat 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:30 Yeni Gelin
12:30 Adını Feriha Koydum
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Çukur
1 Şubat 2021 Pazartesi Kanal 7 yayın akışı
06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 Film
08:45 Kördüğüm
10:40 Küçük Yolcu
11:40 Bir Garip Aşk
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Bir Garip Aşk
23:20 Ah Kalbim