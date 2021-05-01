1 Mayısıs Survivor market oyunu kim kazandı?

Survivor'da market oyununun sahibi olan takım belli oldu. Survivor 2021'de 1 Mayısıs Cumartesi akşamı Ünlüler ile Gönüllüler takımları market oyunu için mücadele etti. Haftalık erzak ödülünü kazanmak isteyen iki takım da market oyununda kıyasıya mücadele etti.

Fenomen yarışma Survivor 2021'de denizde oynanan market oyununda dev puzzle çözmeye uğraşan yarışmacılar, heyecanın tavan yaptığı bir mücadele sergilediler.

Market oyununda ödül ne

SURVİVOR market oyununu hangi takım kazandı?

1 Mayısıs Cumartesi akşamının market oyununda kazanan takıma, içinde patates, domates, soğan, bezelye olan erzak paketini verilidi.

Survivor 2021'de market oyunu takım halinde oynanırken oyundaki dev puzzle önegi geçtiğimiz Anlat Bakalım oyununda takımlara verilen hediyeden çıkmıştı. Survivor2021'de market oyununda 3’er yarışmacı parkura çıkarken bir kişi dışardan iki arkadaşının puzzle yapması için yönlendirdi.

Ayrıca parkuru anlatan yarışmacı birde atıs yaptı. Puzzle bitirdikten sonra atışı yapacak yarışmacı yüzerek atış alanına gitti ve minyatür kaleye başarılı 2 halka atışı yapmaya çalıştı. Oyuna çok iyi bir şekilde başlayan Ünlüler takımı, art arda aldığı sayılarla durumu 5-1'e getirdi.

Gönüllüler takımı, sonraki 3 karşılaşmadan sayı alarak skoru 5-4 yaptı. Ardından yeniden sayı almaya başlayan Ünlüler, Survıvor'da 1 Mayısıs günü market oyununu 7-4 skorla kazanmış oldu.