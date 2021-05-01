1 Mayısıs Pazartesi bankalar açık mı kapalı mı?

17 gün sürecek olan tam kapanmanın başlaması ile bankada işlemleri olan kişiler 1 Mayısıs’ta bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Yayınlanan genelge ile bankaların çalışma saatleri belli oldu.

29 Nisan2021 - 17 Mayısıs 2021 arasında bankaların çalışma saatleri

Son yapılan kabine toplantısında 29 Nisan’da başlayıp 17 Mayısısta bitecek, 17 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Alınan kararın ardından tüm kurum ve kuruluşlardaki çalışma saatlerinde düzenlemeler yapıldı. Sokağa çıkma yasağı kapsamında istisna getirilen işyerleri hariç tüm iş yerlerinin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi.

Bankalar bu süre boyunca hafta içi (Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma) 10.00-16.00 saatlerinde vatandaşlara hizmet verebilecek.

İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgede bankada çalışan personelin saat 10.00 ile 16.00 arasında yasaktan muaf olacağı bildirdi. Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, İş Bankası gibi birçok banka bu kapsamda sınırlı sayıya personel çalıştırabilecek.