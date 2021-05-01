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1 Mayısıs 2021 reyting sonuçları Kardeşlerim, Gönül Dağı, Savaşçı reyting yarışı

1 Mayısıs 2021 reyting sonuçları merak konusu oldu. Kardeşlerim, Gönül Dağı, Savaşçı gibi diziler Cumartesi günü büyük bir reyting yarışına girişiyor. Dizi severler sevdikleri dizilerin kaçıncı olduğunu merak ederken hangi dizi kaçıncı oldu, Cumartesi günü reytinglerde kim birinci oldu sorularını araştırıyor.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 21:56
1 Mayısıs 2021 reyting sonuçları Kardeşlerim, Gönül Dağı, Savaşçı reyting yarışı
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1 Mayısıs 2021 reyting sonuçlarına büyük bir ilgi bulunuyor. Cumartesi akşamları birbirinden değerli yapımların yanı sıra sevilen isimlerin yer aldığı diziler kıyasıya bir reyting savaşına girişiyor. Cumartesi günü Savaşçı, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, İbo Show gibi yapımlar reyting savaşının en önde gelen yapımları olarak biliniyor. Sevilen yapımları takip eden izleyiciler hangi dizi kaçıncı oldu, Cumartesi günü reytinglerde kim kaçıncı sırada gibi soruları merak ediyor.

Reyting sonuçları yetkili firma tarafından Total, AB ve ABC olmak üzere üç grupta açıklanıyor. Bu üç grupta da sevilen yapımlar kıyasıya bir reyting yarışına girişiyor.

1 Mayısıs 2021 Cumartesi reyting sonuçları

1 Mayısıs Cumartesi gününün reyting sonuçları açıklanmadı. Reyting sonuçları yetkili firma tarafından bu akşam yayınlanacak yapımların incelenmesi sonucunda bir sonraki günün sabahında açıklanmaktadır. Sonuçlar açıklandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Geçen haftanın reyting sonuçları

Geçen hafta Cumartesi yani 24 Nisan tarihinin reyting sonuçlarına bakıldığında Cumartesi günü Total listede zirve Kardeşlerim dizisinin olmuştu. Bu diziyi Gönül Dağı dizisi takip etmişti. AB listesinde ise Gönül Dağı ve Kardeşlerim dizisinin yer değiştirdiği görülüyor.

ABC grubunda ise Gönül Dağı ilk sıradaki yerini korurken, Kardeşlerim ikinci sırada yer aldı. Total, AB ve ABC grubunda geçen hafta ilk 10’da yer alan yapımlar ise şu şekilde;




Son Güncelleme: 01.05.2021 21:56
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Anahtar Kelimeler:
1 Mayıs 2021ReytingKardeşlerimDizi
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