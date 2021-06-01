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1 Haziran 2021 Salı TRT Spor yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Salı günü sitemizde yer verdiğimiz Salı TRT Spor yayın akışı! Bugün hangi filmler var? haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına yansımaya devam ediyor. Haziran 1 2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları siz de hemen öğrenebilirsiniz.

01 Haziran 2021 Salı 21:44
1 Haziran 2021 Salı TRT Spor yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
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Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.

Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 1 Haziran 2021 Salı TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT Spor 1 Haziran 2021 Salı yayın akışını merak ediyor.

TRT Spor 1 Haziran 2021 Salı yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 2020-2021 Sezon Sonu Derlemeler

09:40 Özel Dosya

09:50 Hava Durumu

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 2020-2021 Sezon Sonu Derlemeler

12:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler

13:00 Spor Bülteni

13:45 A Milli Futbol Takımı Özetler

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Stüdyosu

15:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler

16:00 Gündem Futbol Transfer

17:55 Avrupa Şampiyonası Finaller

18:00 Spor Merkezi

19:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler

20:00 Spor Akşamı

20:55 Avrupa Şampiyonası Finaller

21:00 Aktüel Futbol Transfer

23:00 Gündem Futbol Transfer

01:00 Spor Artı

02:00 Aktüel Futbol Transfer

04:00 Spor Artı

05:00 Gündem Futbol Transfer

 

 

 

 

 

TRT Spor nasıl izlenir?

TRT Spor1 Haziran 2021 Salı yayın akışı içerisinde spor dünyasına ait değerli yapımlar ve programlar ile heyecan kodu karşılaşmalar yer alıyor. Sporseverler 1 Haziran 2021 Salı TRT Spor günlük yayın akışını merak ediyor. TRT Spor Salı yayın akışı sabah Olimpiyat programları ile başlıyor .Gündüz kuşağında Kadın Basketbol takımı hazırlık maçı yer alıyor. Akşam TRT Spor yayın akışı NBA özetler ve Haber Bülteni programı ile devam ediyor.

TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.

TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…         

TRT Spor frekans bilgileri

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk                : 86        

D-Smart: 86

Tivibu: 85

Kablo TV: 911

Turkcell TV+


Son Güncelleme: 01.06.2021 21:44
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