1 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışında neler var?

TRT 1 yayın akışı içerisinde 01 Mayıs Cumartesi günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TRT 1 ekranının 30 Mayıs Pazar günü izleyicileri karşısına çıkacak programlar aşağıda yer almaktadır.

TRT 1 30 Mayıs Pazar yayın akışı

05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:15 Beni Bırakma

08:00 Kuşlarla Yolculuk

08:40 Masumlar Apartmanı

11:30 Anneler Stüdyo

13:20 Bir Zamanlar Kıbrıs

16:15 Maceraya Yolculuk

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Gönül Dağı

23:45 Mavera (Altyazılı)

01:10 İyilik Hikayeleri

02:15 Mesnevi'den Hikayeler

02:45 Sahur Bereketi

04:20 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

TRT 1 canlı yayınını izlemek için;https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi