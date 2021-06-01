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1 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışında neler var?

Salı TRT 1 yayın akışında neler var? konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Salı TRT 1 yayın akışında neler var? haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 1 Haziran 2021 Salı günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

01 Haziran 2021 Salı 06:02
1 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışında neler var?
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 TRT 1 yayın akışı içerisinde 01 Mayıs Cumartesi günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TRT 1 ekranının 30 Mayıs Pazar günü izleyicileri karşısına çıkacak programlar aşağıda yer almaktadır.

TRT 1 30 Mayıs Pazar yayın akışı

05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:15 Beni Bırakma 

08:00 Kuşlarla Yolculuk

08:40 Masumlar Apartmanı 

11:30 Anneler Stüdyo 

13:20 Bir Zamanlar Kıbrıs 

16:15 Maceraya Yolculuk 

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Gönül Dağı 

23:45 Mavera (Altyazılı)

01:10 İyilik Hikayeleri 

02:15 Mesnevi'den Hikayeler 

02:45 Sahur Bereketi 

04:20 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

 

TRT 1 canlı yayınını izlemek için;https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi


Son Güncelleme: 01.06.2021 06:02
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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