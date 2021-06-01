İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan Ebru Şahin adeta şov yaptı!
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan...

1 Haziran 2021 Salı Star TV yayın akışı: Dizi, film ve programları

Güncel haberleri yakından takip edenlerin merak ettikleri Salı Star TV yayın akışı: Dizi, film ve programları hakkında yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Hemen 1 Haziran 2021 Salı tarihli haberimizi okuyarak, ile ilgili güncel bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

01 Haziran 2021 Salı 12:01
1 Haziran 2021 Salı Star TV yayın akışı: Dizi, film ve programları
Takip Et:

Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Pazar Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı,  Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. 

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saat 20.00'de Menejerimi Ara dizisi izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Star TV 1 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

  • 06:00 Medcezir
  • 06:00 Güzel Köylü
  • 08:15 Cocomelon
  • 09:00 Sefirin Kızı
  • 12:00 Tülin Şahin ile Moda
  • 13:00 En Güzel Bölüm
  • 13:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
  • 14:15 Boşver Arkadaş
  • 16:00 Kağıt Ev
  • 18:45 Star Haber
  • 20:00 Menajerimi Ara
  • 00:15 Kağıt Ev
  • 03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
  • 05:00 Türk Müziği

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 01.06.2021 12:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziSalıYayın AkışıStar Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maraşlı Vampir İsmet kimdir, gerçek adı nedir? Fayat Budak hakkında bilgiler
Maraşlı Vampir İsmet kimdir, gerçek adı nedir? Fayat Budak hakkında bilgiler
Maraşlı Dilara kimdir, gerçek adı nedir? Burcu Karakaya hakkında bilgiler
Maraşlı Dilara kimdir, gerçek adı nedir? Burcu Karakaya hakkında bilgiler
Mucize Doktor Taner Ölmez yeni dizisi belli oldu mu? Mucize Doktor Ali Vefa Show Tv dizisinde!
Mucize Doktor Taner Ölmez yeni dizisi belli oldu mu? Mucize Doktor Ali Vefa Show Tv dizisinde!
Çukur Yamaç ölüyor mu? Aras Bulut İynemli diziden ayrılıyor mu?
Çukur Yamaç ölüyor mu? Aras Bulut İynemli diziden ayrılıyor mu?
Tülay Günal kimdir? Tülay Günal dizi ve filmleri
Tülay Günal kimdir? Tülay Günal dizi ve filmleri
Bahtiyar Engin Kağıt Ev kadrosunda!
Bahtiyar Engin Kağıt Ev kadrosunda!

Popüler Haberler

Kanal 7'de 1 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? Kanal 7 1 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
1 Haziran 2021 Salı Star TV yayın akışı: Dizi, film ve programları
2 Haziran 2021 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 2 Haziran Çarşamba at yarışı programı
Maraşlı Vampir İsmet kimdir, gerçek adı nedir? Fayat Budak hakkında bilgiler
Maraşlı Dilara kimdir, gerçek adı nedir? Burcu Karakaya hakkında bilgiler
Kağıt Ev 7. bölüm fragmanı izle - Kağıt Ev 31 Mayıs 2021 Pazartesi özeti
Maraşlı 20. bölüm fragmanı yayında! Maraşlı 20. yeni bölümde neler olacak?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - ATV
Uyanış: Büyük Selçuklu 34. bölüm fragmanı izle - Uyanış: Büyük Selçuklu 31 Mayıs 2021 Pazartesi özeti
Teşkilat yeni bölüm fragmanı 30 Mayıs 2021 Pazar - Teşkilat yeni bölümde neler olacak?
Kuyumcular borç altın veriyor mu? Borç para veren yerler
Tülay Günal kimdir? Tülay Günal dizi ve filmleri
Kırmızı Oda dizisi Sema kimdir? Nur Erkul kimdir, nereli yaşı kaç?
Yemin dizisi Feride (Cansu Tuman) kimdir?
Kredi sicil affı kimleri kapsıyor? 2021 Kredi sicil affı başvurusu nasıl yapılır?
Mucize Doktor Taner Ölmez yeni dizisi belli oldu mu? Mucize Doktor Ali Vefa Show Tv dizisinde!
Özlem Öçalmaz kimdir, kaç yaşında, nereli?
Bahtiyar Engin Kağıt Ev kadrosunda!
1 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı TRT 1 kanalında bugün neler var?
Menajerimi Ara 39. bölüm fragmanı yayında! Menajerimi Ara 39. yeni bölümde neler olacak?
Show TV Üçkuruş dizisi konusu ne olacak? Hangi oyuncular var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.