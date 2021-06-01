1 Haziran 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra birçok program ve yarışma ekranlara getiriliyor.
İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.
Kanal 7 dizi yayın akışında Cumartesi günü saatler 20.00 olduğunda sevilen dizi Yemin yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
Kanal 7 29 Mayıs Cumartesi yayın akışı
-
06:30Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu
-
07:45Karayılan
-
09:50Nursaçan'la Sohbetler
-
11:20Gündüz Gece
-
13:00Tatlı Bela
-
15:00Dünyanın Tadı
-
16:00Masum
-
18:00Hafta Sonu Haberleri
-
19:00Yemin
-
22:20Sensiz Olmaz
-
00:20Gündüz Gece
-
02:10Ah Kalbim
Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ
Son Güncelleme: 01.06.2021 00:00