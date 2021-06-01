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1 Haziran 2021 Salı günü TV8 yayın akışı

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan Salı günü TV8 yayın akışı hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 1 Haziran günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, konusunda yeni bilgileri edinin.

01 Haziran 2021 Salı 00:00
1 Haziran 2021 Salı günü TV8 yayın akışı
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TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programlarını kaçırmak istemeyenler “TV8’de bugün ne var?” sorusunun yanıtını aramaya başladılar. 

TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde Salı günü 06:00’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor.Survivor Panorama canlı olarak  10:45’te ekranlarda olacak. 13.15'te ise Doya Doya Moda ekranlarda. Saatler 20:00 gösterdiğinde Survivor 2021 yeni bölümü ile severleriyle buluşacak. 

TV8 1 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Genç Yaş

10:30 Süper Bir Takım

10:45 Survivor Panorama

13:15 Kırmızı Oda

16:45 Mutluluk Zamanı

20:00 Survivor

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Dizi

03:30 8x8

04:45 Bilginiz Olsun 

TV8  canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN


Son Güncelleme: 01.06.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
Fox Tv Yayın AkışıFox Tv
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