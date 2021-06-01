1 Haziran 2021 Salı günü TV8 yayın akışı

TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programlarını kaçırmak istemeyenler “TV8’de bugün ne var?” sorusunun yanıtını aramaya başladılar.
TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde Salı günü 06:00’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor.Survivor Panorama canlı olarak 10:45’te ekranlarda olacak. 13.15'te ise Doya Doya Moda ekranlarda. Saatler 20:00 gösterdiğinde Survivor 2021 yeni bölümü ile severleriyle buluşacak.
TV8 1 Haziran 2021 Pazar yayın akışı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Genç Yaş
10:30 Süper Bir Takım
13:15 Kırmızı Oda
16:45 Mutluluk Zamanı
20:00 Survivor
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Dizi
03:30 8x8
04:45 Bilginiz Olsun
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