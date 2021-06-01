İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan Ebru Şahin adeta şov yaptı!
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan...

1 Haziran 2021 Salı ATV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Gündeme giriş yaptığı andan bu yana merak konusu olan Salı ATV yayın akışı! Bugün hangi filmler var? haberine dair siz de yeni detayları merak ediyorsanız, hemen şimdi 01.06.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

01 Haziran 2021 Salı 18:06
1 Haziran 2021 Salı ATV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Takip Et:

ATV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. ATV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler ATV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “1 Haziran 2021 Salı ATV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran ATV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 1 Haziran 2021 Salı ATV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

ATV 1 Haziran 2021 Salı yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

23:45 Bir Zamanlar Çukurova

02:45 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

ATV nasıl izlenir?

ATV ekranlarında 1 Haziran 2021 Salı günü gündüz kuşağında yayınlar Kahvaltı Haberleri ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen dizi Beni Bırakma ile Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yer alırken akşam kuşağında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ekranlara geliyor. ATV yayın akışı 1 Haziran 2021 Salı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. ATV dizi yayın akışında Salı günü Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınlanacak. ATV yayın akışı içerisinde sevilen yapımları anında izlemek isteyen izleyiciler ATV’de bugün ne var, 1 Haziran 2021 Salı ATV günlük yayın akışını araştırıyor. ATV günlük yayın akışında Salı günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

ATV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak ATV canlı yayını takip edilebiliyor.

ATV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

ATV frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12054

Polarizasyon yatay

Symbol rate 27500

FEC 5/6

ATV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 25

D-Smart: 25

Turksat Kablo TV: 23

Tivibu: 24

Turkcel TV+: 24


Son Güncelleme: 01.06.2021 18:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Atvde Yayınlanacak ProgramlarAtv Canlı Yayın Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Frederic Heidorn kimdir, kaç yaşında, nereli?
Frederic Heidorn kimdir, kaç yaşında, nereli?
Netflix Aşk 101 yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Aşk 101 2. sezon fragmanı ve yayın tarihi belli oldu mu?
Netflix Aşk 101 yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Aşk 101 2. sezon fragmanı ve yayın tarihi belli oldu mu?
Musa Öztep kimdir? Sanatçının merak edilen hayatı
Musa Öztep kimdir? Sanatçının merak edilen hayatı
Gelinim Mutfakta Esra ve kayınvalidesi Fatma neden yok, ayrıldı mı, elendi mi?
Gelinim Mutfakta Esra ve kayınvalidesi Fatma neden yok, ayrıldı mı, elendi mi?
Ünlü sunucu Erim Özşen kimdir?
Ünlü sunucu Erim Özşen kimdir?
Esra Balamir kimdir? Esra Balamir'in hayatı, dizileri ve şarkıları
Esra Balamir kimdir? Esra Balamir'in hayatı, dizileri ve şarkıları

Popüler Haberler

Kanal D canlı yayın akışı 1 Haziran 2021 Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
1 Haziran 2021 Salı ATV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
TRT 1 1 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
1 Haziran 2021 Salı günü TV 8 yayın akışı
Star TV 1 Haziran 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
1 Haziran 2021 Salı Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
1 Haziran 2021 Salı ATV yayın akışı Atv kanalında bugün neler var?
Kanal D yayın akışı, bugün nasıl olacak? 1 Haziran 2021 Salı Kanal D dizi, film ve programları
1 Haziran 2021 Salı TRT 1'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
TV8 1 Haziran 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
TV 8 canlı yayın akışı 28 Mayıs 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
Ziraat Bankası sera kredisi başvuru şartları ve gerekli belgeler
Fox TV canlı yayın akışı 26 Mayıs 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
Menajerimi Ara dizisindeki Leyla karakteri kimdir? Pınar Ünsal nereli, yaşı kaç?
Sadakatsiz dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Musa Öztep kimdir? Sanatçının merak edilen hayatı
Çamlıca Kulesi giriş ücreti ne kadar? Çamlıca Kulesi girişler ücretli mi?
Diego Laxalt kimdir, hangi takımlarda oynadı? Diego Laxalt kariyeri hakkında bilgiler
Rapor parasını nereden, nasıl alırım? Rapor parası sorgulama
10 yaş altı çocuğu olanlar idari izinli sayılacak mı?
Temmuz 2021 ayında memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Olası zam oranları belli oldu!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.