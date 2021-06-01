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1 Haziran 2021 Pazar Show TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?

Basın dünyasının dikkat çeken başlıklarından Pazar Show TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var? konusunda merak edilen yeni bilgiler yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 1 Haziran 2021 Salı'de yayınlanan haberimizde, en yeni ayrıntıları bulabilirsiniz.

01 Haziran 2021 Salı 05:24
1 Haziran 2021 Pazar Show TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
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Show TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 1 Haziran 2021 Pazar Show TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Show TV 1 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler Show TV 1 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Show TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 1 Haziran 2021 Pazar Show TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Show TV 1 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

06:15 YENİ GELİN

10:00 PAZAR SÜRPRİZİ

13:00 BİR ŞANSIM OLSA

14:30 TARKAN GÜÇLÜ KAHRAMAN

16:15 SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 TOSUN PAŞA

22:30 BİZİM AİLE

00:15 LİMONATA

Show TV nasıl izlenir?

Show TV 1 Haziran 2021 Pazar yayın akışı sabah Yeni Gelin dizisiyle başlıyor. Show TV günlük yayın akışı içerisinde sabah programları Pazar Sürprizi magazin programı yer alıyor. Hayata dair konuların kadınların gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı programın ardından öğle kuşağında Bir Şansım Olsa adlı sevilen program yayınlanıyor. Show TV 1 Haziran 2021 Pazar günlük yayın akışı akşam kuşağında sevilen yerli film Tosun Paşa ardından ise Bizim Aile filmi yayınlanıyor. 1 Haziran 2021 Pazar Show TV yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra değerli yapımlar yer alıyor.

Show TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Show TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Show TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Show TV frekans bilgileri

Alış Frekansı: 12219,0 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 6.500 Msym/s

FEC Rate: 3/4

Transporder: 14

Show TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 22

D-Smart: 23

Turksat Kablo TV: 8

Teledünya: 24


Son Güncelleme: 01.06.2021 05:24
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