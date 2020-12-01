1 Aralık Masterchef ödül oyununu Özgül mü, Eray mı, Barbaros mu kazandı? 25.000 TL ödül oyununu kazanan isim kim oldu?

MasterChef programında bu akşam 25.000 TL ödül sahibini bekliyor. Kırmızı Takım ile Mavi takım’ın yarışmasında galip gelen taraf Mavi takım oldu ve ödüle yaklaşan taraf oldular. İki takımında birlikte yarıştığı ödül oyununu kimin kazandığı merak konusu oldu.

1 Aralık MasterChef Ödül Oyununu Kim Kazandı?

Bu akşam ekranlarda olan MasterChef’in bölümünde ödül heyecanı yaşanıyor. Bu akşam MasterChef Türkiye ödül oyununda son 3 isim Eray, Barbaros, Özgül oldu.

MasterChef Ciğer Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

600 gram ciğer

1 çay bardağı un (bulamak için)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karbonat

1 su bardağı sıvı yağ

1,5 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı toz kişniş

2 adet patates (küp doğranmış)

2 su bardağı sıvı yağ (patatesi kızartmak için)

Sumaklı soğan için:

1 adet kırmızı soğan (piyazlık doğranmış)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı sumak

1/2 demet doğranmış maydanoz

Anavut Ciğeri Tarifi Nasıl Yapılır?

Zarları çıkardığınız kuzu ciğerini küpler halinde kesin. Derin bir süzgeç içine aldığınız doğranmış kuzu ciğeri kanının süzülmesini bekleyin.

Eklediğiniz un ile ciğerlerinizi kabartma tozu ve tuzla yayın. Fazla unu akciğerlerden çıkarmak için tekrar süzün.

Ciğerleri tavadaki ısıtılmış yağa koyun. Ciğerler pişmeye başladığında kırmızı biber ve kişniş tozu ekleyin.

Ayrı bir tavada küp şeklinde kesilmiş patatesleri yağda kızartın.

Pişmiş ciğerin fazla yağını süzün ve bir tabağa aktarın.

Patatesler altın sarısı olunca yağı süzgeç yardımıyla süzüp ocaktan alın. Altına bir peçete koyarak fazla yağı alın.

Piyaz için doğranmış kırmızı soğanı 1 tatlı kaşığı tuzla ezin. Üzerine sumak ve doğranmış maydanozu ilave edip iyice karıştırın. Bir kapta hazırlanan kızarmış ciğer, kuşbaşı patates ve sumaklı soğanı karıştırıp iyice karıştırın, servis edeceğiniz tabağa alın ve sevdiklerinizle birlikte afiyetle yiyebilirsiniz!