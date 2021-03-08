1-7 Mart 2021 geçen haftanın en çok izlenen dizileri hangileri oldu?

Haftanın genel reytingleri açıklandı. 1-7 Mart tarihleri arasını kapsayan verilere göre haftanın en çok izlenen dizi ve programları belli oldu.

Açıklanan listenin zirvesinde ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman yer alıyor. Kuruluş Osman’ın ardından yine ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi geliyor. Listenin üçüncü sırasında da ATV’nin sevilen dizisi EDHO yer alıyor. Listenin ilk üç sırasına bakıldığında ATV’nin dizileriyle haftaya damga vurduğu görülüyor.

AB reytinglerde zirvenin sahibi ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi yer alıyor. ABC1 listesinde de Masumlar Apartmanı ilk sırada yer aldı.

1-7 Mart tarihleri arasında Total, AB ve ABC1 gruplarına göre en çok izlenen ilk 10 dizi ise şu şekilde;

TOTAL

1 Kuruluş: Osman - ATV - Çarşamba - 13.17

2 Bir Zamanlar Çukurova – ATV – Perşembe - 12.26

3 EDHO - ATV – Salı -11.01

4 Sadakatsiz - Kanal D - Çarşamba - 10.69

5 Masumlar Apartmanı - TRT 1 – Salı - 10.55

6 Gönül Dağı - TRT 1 – Cumartesi - 10.17

7 Teşkilat (Yeni Dizi) - TRT 1 - Pazar - 10.10

8 Uyanış: Büyük Selçuklu - TRT 1 – Pazartesi - 9.77

9 Kardeşlerim – ATV – Pazar - 8.46

10 Arka Sokaklar - Kanal D – Cuma - 8.44

AB

1 Masumlar Apartmanı -TRT 1 – Salı -13.33

2 Teşkilat (Yeni Dizi) - TRT 1 – Pazar - 12.27

3 Uyanış: Büyük Selçuklu -TRT 1 – Pazartesi - 11.68

4 Sadakatsiz -Kanal D - Çarşamba - 11.24

5 Kırmızı Oda - TV8 – Cuma - 10.26

6 Kuruluş: Osman – ATV- Çarşamba -10.02

7 Gönül Dağı - TRT 1 – Cumartesi - 9.51

8 EDHO - ATV – Salı - 9.19

9 Bir Zamanlar Çukurova – ATV – Perşembe - 8.47

10 Mucize Doktor - FOX - Perşembe - 6.74

ABC1

1 Masumlar Apartmanı - TRT 1- Salı -13.83

2 Kuruluş: Osman -ATV - Çarşamba -12.51

3 Sadakatsiz -Kanal D –Çarşamba -12.24

4 Uyanış: Büyük Selçuklu - TRT 1 –Pazartesi -11.87

5 Teşkilat (Yeni Dizi) - TRT 1 –Pazar -11.84

6 Bir Zamanlar Çukurova – ATV – Perşembe - 11.31

7 Gönül Dağı - TRT 1 –Cumartesi - 10.95

8 EDHO - ATV – Salı - 10.64

9 Kırmızı Oda - TV8 – Cuma -9.85

10 Çukur - Show TV –Pazartesi -8.14