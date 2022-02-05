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Yüsra Geyik kimdir? Ünlü oyuncu Yüsra Geyik kaç yaşında?

Televizyon ekranlarının popüler dizilerinde yer alan ünlü oyuncu Yüsra Geyik, kim olduğu birçok izleyici tarafından merak ediliyor. Yüsra Geyik’in yer aldığı dizi ve filmler araştırılırken, sizler için ünlü oyuncunun hakkında bilgileri araştırdık. İşte Yüsra Geyik hakkında detaylar

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:16
Yüsra Geyik kimdir? Ünlü oyuncu Yüsra Geyik kaç yaşında?
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21 Haziran 1990 Samsun doğumlu oyuncu, küçük yaşlardan itibaren yeteneğini fark etmesi üzerine çeşitli eğitimler aldı. İlkokul 1.sınıfı Samsun’da okumuş daha sonra ailesi ile birlikte İstanbul’a taşınmıştır. 2.sınıfını İstanbul Ataköy’de bulunan 60.yıl ilköğretim okulunda okumuştur. 1,65 boyuna sahip oyuncunun kilosu 45 kilodur. 30 yaşında ikizler burcu olan oyuncu bir zamanların en popüler dizisi olan ‘Arka Sokaklar’ın Zeliha kişiliğine can vermiştir. İlk tiyatro oyununu kendisi yazarak oynayan Geyik, ‘Horozum’ adlı tiyatroda büyük başarı elde etmiştir. Bakırköy Sanatçılar Deneği tiyatro çalışmalarına katılan oyuncu aslen Samsun’ludur.




Son Güncelleme: 05.02.2022 14:16
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Yüsra GeyikArka SokaklarOyuncu
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