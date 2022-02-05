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“We Broke Up”tan fragmanı yayınlandı

Sevgili film sever okuyucularımıza bu sefer yeni bir komedi filminden habercisi olarak karşınızdayız. Aya Cash ve William Jackson Harper’lı “We Broke Up” ın yayınlanan fragmanı ile haberimizde…

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:06
“We Broke Up”tan fragmanı yayınlandı
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Usta oyunculuklarıyla dikkat çeken Aya Cash ve William Jackson Harper, romantik komedi kategorisinde sizlerle buluşmaya hazırlanıyor. Vertical Entertainment bünyesinde geliştirilen We Broke Up’tan resmi bir fragman paylaşılarak ilgi topladı. Yönetmenliğini Harper’ın The Good Place’te birlikte Jeff Rosenberg İn de üstelenmekte.

Filmin içeriği ise şu şekildedir. Lori ve Doug uzun süredir sevgili olan çifttir.Lori’nin küçük kardeşi Bea’nin kısa bir süre sonra sevgilisi Jayson ile düğünü olacağı bekleniyor. Fakat Lori ve Doug düğüne günler tartışarak birlikteliklerini bitirmek isterler. Etraftakilerini üzmemek isteyen çift bu durumu oyun haline getirerek hala düzenli bir ilişkideymiş gibi davranırlar. Bu durumun üzerine şekil alacak olan film heyecanla bekleniyor.

Filmin yapısının oluşturacağı Romantik komedi türündeki 10 yıllık bir farklılaşmayı yansıtacağı konuşuluyor.We Broke Up, 23 Nisan'da hem dijital olarak, hem de sayılı sinemalarda gösterimini yapacak.

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Son Güncelleme: 05.02.2022 15:06
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Anahtar Kelimeler:
WebrokeupFilmAyacashWilliamJacksonFragman
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