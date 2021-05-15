Türkiye’nin ilk trans güzeli seçilen Çağla Akalın’ın konuk olduğu program RTÜK cezası yedi!

Türkiye’nin ilk trans güzeli seçilen Çağla Akalın, dijital yayın platformu Exxen’de Gökhan Çınar’ın sunmuş olduğu Katarsis programına katıldı. 1 Ocak 2021 tarihinde ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kurmuş olduğu Exxen platformu ilk kez RTÜK cezası yedi. RTÜK programın kaldırımasını istenirken Katarsis programına konuk olan trans güzelin videosu yayından kaldırıldı.
11.bölümüne konuk olan oyuncu programda çocukluk yıllarını ve gençlik döneminde yaşadığını travmaları Çınar’a anlattı. Programın yayınlanmasının ardından RTÜK’ün dikkatini çekmesi üzerine uygun olmadığı gerekçesi ile kaldırılması istenildi.
Yayın için tepki gösteren trans güzel Akalın, “Ceza kesilmesi gereken benim geçmişte yaşadığım, acılar, göz yaşlarıysa helal olsun. Benim yaşadığım hayat insanları yoldan çıkaracak ya da insanlara önek olacak bir hayat değil.” ifadelerine yer verdi.