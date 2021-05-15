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Türkiye’nin ilk trans güzeli seçilen Çağla Akalın’ın konuk olduğu program RTÜK cezası yedi!

Son dakika haberine göre Türkiye’nin ilk trans güzeli seçilen oyuncu Çağla Akalın, Acun Ilıcalı’nın kurmuş olduğu dijital yayın platformu Exxen ’de ‘Katarsis’ programına katıldı. Yayına katıldığı programa RTÜK ceza kesti. Yayından kaldırılması istenilen program Exxen platformlarından kaldırıldı

15 Mayıs 2021 Cumartesi 15:14
Türkiye’nin ilk trans güzeli seçilen Çağla Akalın’ın konuk olduğu program RTÜK cezası yedi!
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Türkiye’nin ilk trans güzeli seçilen Çağla Akalın, dijital yayın platformu Exxen’de Gökhan Çınar’ın sunmuş olduğu Katarsis programına katıldı. 1 Ocak 2021 tarihinde ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kurmuş olduğu Exxen platformu ilk kez RTÜK cezası yedi. RTÜK programın kaldırımasını istenirken Katarsis programına konuk olan trans güzelin videosu yayından kaldırıldı.

11.bölümüne konuk olan oyuncu programda çocukluk yıllarını ve gençlik döneminde yaşadığını travmaları Çınar’a anlattı. Programın yayınlanmasının ardından RTÜK’ün dikkatini çekmesi üzerine uygun olmadığı gerekçesi ile kaldırılması istenildi. 

Ceza kesilen programın ardından Akalın, yaşanan olaylar karşısında şaşırdığı görüldü. 12 Mart tarihinde yayınlanan program için konuşan Akalın, yayının keyifli geçtiğini, diğer gün yayınlandığını söyledi. Programın yayından kaldırıldığını duyan ve Gökhan Çınar’a durumu soran Akalın: “kendisinin de programın yayından kaldırıldığını yeni öğrendiğini ve üzgün olduğunu' Yapılan açıklamada benim konuk olduğum Katarsis yayını için RTÜK tarafından platforma para cezası verildiğini ve yayının kaldırılması istendiği söylendi" dedi.

Yayın için tepki gösteren trans güzel Akalın, “Ceza kesilmesi gereken benim geçmişte yaşadığım, acılar, göz yaşlarıysa helal olsun. Benim yaşadığım hayat insanları yoldan çıkaracak ya da insanlara önek olacak bir hayat değil.” ifadelerine yer verdi.

 


Son Güncelleme: 15.05.2021 15:14
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Anahtar Kelimeler:
çağla AkalınTransOyuncuExxenKatarsis
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