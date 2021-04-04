İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...

TRT CANLI YAYIN Gönül Dağı son bölüm izle: TRT Gönül Dağı 22. son bölüm tek parça izle

Gönül Dağı 22.yeni bölümüyle TRT ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin sevenleri TRT Gönül Dağı 22.son bölüm tek parça izleme ekranını araştırıyor.

04 Nisan 2021 Pazar 13:57
TRT CANLI YAYIN Gönül Dağı son bölüm izle: TRT Gönül Dağı 22. son bölüm tek parça izle
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının yeni sezona damgasını vuran dizisi Gönül Dağı yeni bölümleriyle her Cumartesi izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen dizinin son bölümü 3 Nisan Cumartesi akşamı yayınlandı. 3 Nisan Cumartesi günü yayınlanan 22.bölüm izleyicilerden yine tam not aldı.

Gönül Dağı 22.bölümde ne oldu?

Dizinin yayınlanan son bölümünde Halime aldığı karar doğrultusunda herkesi şaşırttı. Taner ise yaşanan olayların ardından zorlu bir sürece girdi. Selami Keriman’ın kalbini kırdığını öğrendi ancak artık her şey için çok geçti. Keriman’ı istemeye geleceklerini öğrenen Selami, Keriman’ı vazgeçirmek için uğraştı.

Gönül Dağı son bölüm izle

Gönül Dağı dizinin bölümlerini izlemenin farklı yolları bulunmaktadır. Bu yollardan biri TRT canlı yayını üzerinden dizinin tüm bölümlerinin bulunduğu sayfadır. Bunun dışında Youtube üzerinde dizinin bazı bölümleri de yayınlanmaktadır.

Gönül Dağı 22.son bölüm kesintisiz ve HD izlemek için tıklayınız.

Gönül Dağı 23.yeni bölüm fragmanı

Gönül Dağı 23.yeni bölümüyle 10 Nisan Cumartesi günü TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

 




Son Güncelleme: 04.04.2021 13:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1Gönül DağıIzleCanlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uçan Kuş TV kapandı mı, uyduda neden yok? Uçan Kuş TV’nin patronu Can tanrıyar kayıp mı?
Uçan Kuş TV kapandı mı, uyduda neden yok? Uçan Kuş TV’nin patronu Can tanrıyar kayıp mı?
İbo Show full izle Star TV 3 Nisan 2021 Cumartesi
İbo Show full izle Star TV 3 Nisan 2021 Cumartesi
Cansu Dere Sadakatsiz dizisinden ayrılacak mı? Serenay Sarıkaya iddiası
Cansu Dere Sadakatsiz dizisinden ayrılacak mı? Serenay Sarıkaya iddiası
Netflix Her Şey Yok Olur filmi fragmanı ve konusu
Netflix Her Şey Yok Olur filmi fragmanı ve konusu
Günlük burç yorumları; 4 Nisan 2021 Cumartesi astroloji burç yorumları
Günlük burç yorumları; 4 Nisan 2021 Cumartesi astroloji burç yorumları
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Yıldız ölüyor mu, diziden ayrılacak mı?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Yıldız ölüyor mu, diziden ayrılacak mı?

Popüler Haberler

TRT CANLI YAYIN Gönül Dağı son bölüm izle: TRT Gönül Dağı 22. son bölüm tek parça izle
TJK canlı 4 Nisan 2021 Pazar at yarışı altılı ganyan sonuçları
Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Yağmur Öztürk hakkında bilgiler
Acemi Anneler dizisi Beyza kimdir? Melis Yıldıran yaşı ve oynadığı diziler
Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Cantuğ Turay'ın hayatı!
Acemi Anneler dizisi Cenk kimdir? Ege Semih Erken kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bankaların devlet destekli faizsiz kredi kampanyaları ve şartları 4 Nisan 2021 Pazar
BB Erzurumspor Konyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - Erzurum Konya Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Kenya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
Acemi Anneler dizisinin Murat'ı Tolga Akman'ın hayat hikayesi!
Azerbaycan'da 2021 yılı ev kiraları ne kadar?
Minecraft rengarenk yazmak için renk kodları
Maraşlı dizisi Ozan kimdir? Cihan Yenici doğum tarihi
Naturelgaz kimindir? Naturelgaz sahibi kimdir? Naturelgaz ne zaman halka arz olacak?
Sinemalar açık mı, kapalı mı? Sinema salonları ne zaman hizmete açılacak?
Ölüm aylığı yeniden bağlanabilir mi?
Acemi Anneler dizisi Hayat kimdir? Cansın Yılmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Hastalık türlerine göre en yatkın kan grupları hangileridir?
E-devlet ile kredi notu nasıl öğrenilir? 2021 Nisan Ücretsiz Kredi notu sorgulama işlemleri
Yarı zamanlı çalışmada kıdem tazminatı ödenir mi? 2021
Çılgın sayısal loto 3 Nisan 2021 Cumartesi sonuç sorgulama ekranı 

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.