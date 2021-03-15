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Terken Hatun kimdir? Terken Hatun nasıl ve ne zaman öldü? Terken Hatun ölümü, Terken Hatun hain mi?

Tarihte siyasi olaylarda aktif bir şekilde rol alan Terken Hatun kimdir? İşte detaylar...

15 Mart 2021 Pazartesi 23:04
Terken Hatun kimdir? Terken Hatun nasıl ve ne zaman öldü? Terken Hatun ölümü, Terken Hatun hain mi?
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Terken Hatun, Sultan Melikşah'ın eşi ve 1. Mahmud'un annesidir. Tarihte siyasi olaylarda aktif bir şekilde rol aldığı görülür.

Terken Hatun

Celaliye Hatun olarak da bilinen Terken Hatun’un asıl adı tam olarak bilinmemektedir. “Terken” onun ünvanıdır. Babası İbrahim Tamgaç Han, Batı Karahanlıların kurucusu olarak kabul edilir. Tam tarihi bilinmemekle birlikte 1064 ya da 1068 tarihlerinden birinde Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Melikşah ile evlenmiştir. Terken Hatun'un Davud, Ahmed, Mâh Melek Hatun, Mahmud olmak üzere dört çocuğu olduğu bilinmektedir.

Eşi hayatta iken oğlu 1. Mahmud’un veliaht olması için üvey oğlu Berkyaruk taraftarı vezir Nizamülmülk ile mücadele etmiştir. Yönetimde olması muhtemel karışıkları engellemek için Sultan Melikşah’ın vefatını saklayan Terken Hatun, oğlunun yaşı nedeniyle sultan olamayacağını bilmesine rağmen Abbasi halifesi Muktedi’den oğlunun adına hutbe okutmasını istemiştir.

Terken Hatun'un ölüm nedeni

Siyasi olarak aktif bir şekilde rol alan Terken Hatun pek çok olayda başarı göstermiştir ancak  Berkyaruk'u yakalatmak için İsfahan'ı teslim alan Terken Hatun’un, Berkyaruk’un üzerine gönderdiği ordusu yenilmiştir. Pek çok aşamadan geçerek mücadele eden Terken Hatun kayınbiraderi Tacüddevle Tutuş ile  güçlerini birleştirmek üzere İsfahan'dan ayrılmıştır fakat yolda hastalanarak geri dönmüştür. Bir süre sonra ise 1094 yılında İsfahan'da vefat etmiştir.

Büyük Selçuklu adlı dizide ise Terken Hatun’a, Hatice Şendil hayat veriyor.

 

Hatice Şendil

 

Hatice Şendil, 2 Ağustos 1983’de İstanbul'da doğmuştur. Annesi İstanbullu babası Antalyalı olan Şendil, Antalya'da büyümüştür. Ailesi Selanik ve Mora göçmenidir. 2 kız kardeşi vardır. Üniversite eğitimini işletme üzerine yapmıştır. 2001 yılında yapılmış olan Miss Turkey yarışmasına katılıp ve 3. olmuştur. Avrupa Güzellik Yarışmasını (Miss Europe) ise 4. olarak tamamlamıştır.



Son Güncelleme: 15.03.2021 23:04
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Anahtar Kelimeler:
Büyük SelçukluMelikşahTerken Hatun
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