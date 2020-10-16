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Savaşçı yeni sezon 2020 ne zaman başlayacak? Savaşçı dizisinin yeni sezonu için sevindiren gelişme

Savaşçı dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak edilirken sevindiren bir gelişme yaşandı. Savaşçı dizisinin yakında yeni sezon bölümleriyle izleyicilerle buluşacağı öğrenildi.

16 Ekim 2020 Cuma 16:20
Savaşçı yeni sezon 2020 ne zaman başlayacak? Savaşçı dizisinin yeni sezonu için sevindiren gelişme
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FOX TV’nin sevilen dizilerinden Savaşçı için bekleyiş sürerken bazı gelişmeler yaşandı. Limon Film, oyuncular ve kanal arasında sorunlar olduğu iddia edilirken, Savaşçı dizisinin yeni sezonunun başlamasına karar verildi. Savaşçı dizisinin yeni sezonuyla yakında FOX TV ekranlarında olacağı söyleniyor.

Savaşçı Dizisi Yeni Sezon


Savaşçı izleyicileri yeni sezon için uzun süredir bekliyor. Limon Film’in oyunculardan indirim istediği ve problem çıktığı iddia edilmişti. Bu iddialar devam ederken Savaşçı dizisinin yeni sezon çekimlerine başlanacağı duyuruldu. Savaşçı dizisinin yeni sezon başlama tarihi ile ilgili kesin bir açıklama yapılmazken, dizinin FOX TV’de eski yayın gününde ekranlarda olacağı öğrenildi.

Öğretmen Dizisi Final Mi Yapıyor?

FOX TV Pazar akşamları İlker Kaleli’nin başrolünde yer aldığı Öğretmen dizisini yayınlıyor. Savaşçı dizisinin Pazar günleri yayınlanacağının açıklanmasıyla birlikte Öğretmen dizisinin ne olacağı merak edilmeye başlandı. Öğretmen dizisinin yayın günü değişecek ve Çarşamba günleri yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam edecek.

 



Son Güncelleme: 16.10.2020 16:20
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Anahtar Kelimeler:
Fox TvSavaşçıDizi
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