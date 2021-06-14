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Savaşcı dizisi Sancar Kerimov Kimdir ? Onur Büyükdurak'ın rol aldığı diziler

34 yaşındaki Onur Büyükdurak hakkındaki bilgilere ve kariyerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte yakışıklı Oyuncu hakkında tüm detaylar...

14 Haziran 2021 Pazartesi 02:19
Savaşcı dizisi Sancar Kerimov Kimdir ? Onur Büyükdurak'ın rol aldığı diziler
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Onur Büyükdurak 1987’de İstanbul’da doğmuştur. Lise hayatını İstanbul’da tamamlamıştır. Liseden mezun olduktan sonra  Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Elektrik ve Elektronik bölümünü bitirmiştir. Yüksek lisans eğitimini Fransa’da Ecole Centrale D’Electronique ‘de tamamlamıştır. 2015 yılında İstanbul’a dönen Büyükdurak ,oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır. Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama bölümünü kazanmış ardından başarılı bir şekilde bu bölümü de bitirmiştir. 1.81 cm boyunda olan oyuncu 74 kilodur.

2011 yılında Arka Sıradakiler dizisinde Burak Cankurt karakterini oynamış ve ilk dizi deneyimine kavuşmuştur. Kanıt ve Savaşcı dizisinde rol almıştır. Savaşcı dizisinde Azerbaycan asıllı bir askeri canlandırmıştır.


Son Güncelleme: 14.06.2021 02:19
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Anahtar Kelimeler:
Onur BüyükdurakSavaşçı Azeri Asıllı Asker
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