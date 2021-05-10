Ragnarok'un 2. Sezon İlk Fragmanını Yayınlandı

Norveç kategorisinde yer alan Ragnarok, 31 Ocak 2020'de netflix yayın hayatına dahil edilmişti.Norse mitolojisiyle bütünlenen bir Norveç dilinde fantastik temalı drama dizisidir. Seri, Danimarkalı yapım şirketi SAM Productions tarafından üstlenilmiştir.

Senaryo, iklimsel sorunlar sonucunda bazı felaketlerin Dünya'yı esir aldığı bir dönemi anlatıyor. Konu Edda isimli bir Norveç kasabasına çevrilmiştir. Bu felaketler yaşanırken kasabada yaşayan bir grup genç doğaüstü güçlere sahip olduklarının farkına varıyor.

Netflix tarafından güncel olarak ifade edilen bilgiler çerçevesinde Ragnarok'un ikinci sezonu, 27 Mayıs tarihinde yayınlanması bekleniyor. İkinci sezonun ilk fragmanın da şöyle bir sözle ifade edilmişti: "Bütün bir kasabayı ve hatta belki de ülkeyi hakimiyeti altına alan kadim ve son derece güçlü bir düşmanla karşı karşıya olduğunu yeni öğrenmiş 17 yaşında bir lise öğrencisi olsaydınız ne yapardınız? Magne, aradığı cevapları ve müttefikleri acaba çok geç olmadan bulabilecek mi?" ifadelerine yer vererek heyecanı dorukta tutmayı başardı.

Ragnarok 2. Sezon ilk fragmanı: