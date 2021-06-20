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Payitaht Sadrazam Halil Paşa kimdir? Salahsun Hekimoğlu hakkında detaylar

1950 yılında doğan usta sanatçı bugüne kadar çok fazla dizi ve filmlerde oynamıştır. Hekimoğlu'nun oynadığı dizi ve filmler hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

20 Haziran 2021 Pazar 12:05
Payitaht Sadrazam Halil Paşa kimdir? Salahsun Hekimoğlu hakkında detaylar
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Salahsun Hekimoğlu 1950 yılında İstanbul’da doğmuştur.  İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olmuştur.  Günümüz dizilerinden biri olan Payitaht Abdülhamit dizisinde Sadrazam Halil Paşa karakterini oynamaktadır. Kollama dizisinde Güvercin namıyla tanınmakta olan Hekimoğlu, seslendirme sanatçılığı da yapmaktadır.

Günümüze kadar Asi, Arka Sokaklar, Kavak Yelleri, Derin Devlet, Kollama,Acı Hayat ,Dudaktan Kalbe, Bedel, Kurtlar Vadisi, Osmanlı Kıyam ,Sıla ve Payitaht Abdülhamit dizilerinde oynayan usta sanatçı , Bir Avuç Deniz, O Şimdi Mahkum, İmkansız Olasılık ve Atçalı Kel Mehmet Efe filmlerinde de oynamıştır. Ayrıca iyi bir şekilde Fransızca konuşabilmektedir. Evlilik Oyunu, Güneşte On Kişi, İstanbul’da Bugün ve Utanç Dünyası adlı tiyatro oyunlarında da oynamıştır.


Son Güncelleme: 20.06.2021 12:05
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Anahtar Kelimeler:
Kollama GüvercinPayitaht Sadrazam Halil PaşaSalahsun Hekimoğlu
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