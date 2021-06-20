Payitaht Sadrazam Halil Paşa kimdir? Salahsun Hekimoğlu hakkında detaylar

Salahsun Hekimoğlu 1950 yılında İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olmuştur. Günümüz dizilerinden biri olan Payitaht Abdülhamit dizisinde Sadrazam Halil Paşa karakterini oynamaktadır. Kollama dizisinde Güvercin namıyla tanınmakta olan Hekimoğlu, seslendirme sanatçılığı da yapmaktadır.

Günümüze kadar Asi, Arka Sokaklar, Kavak Yelleri, Derin Devlet, Kollama,Acı Hayat ,Dudaktan Kalbe, Bedel, Kurtlar Vadisi, Osmanlı Kıyam ,Sıla ve Payitaht Abdülhamit dizilerinde oynayan usta sanatçı , Bir Avuç Deniz, O Şimdi Mahkum, İmkansız Olasılık ve Atçalı Kel Mehmet Efe filmlerinde de oynamıştır. Ayrıca iyi bir şekilde Fransızca konuşabilmektedir. Evlilik Oyunu, Güneşte On Kişi, İstanbul’da Bugün ve Utanç Dünyası adlı tiyatro oyunlarında da oynamıştır.