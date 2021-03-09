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Oyun(Nerve) filminin konusu nedir?

Gençlik konulu filmler her zaman ilgi çekmiş ve oldukça beğenilerek izlenmiştir. Oyun (Nerve) filmi de gençlik konulu filmlerden olup, merak edilen bir yapımdır. Peki, oyun filminin konusu nedir? Haberin detaylarında.

09 Mart 2021 Salı 03:05
Oyun(Nerve) filminin konusu nedir?
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Yaş kategorisi olmaksızın sevilen filmlerden biri olan gençlik konulu filmlerden biri olan ve 2016 yılında vizyona giren Nerve filmi de birçok insanın eğlenmek için izleyebileceği filmlerden biridir. Film genelde doğruluk ve cesaret oyununun içerdiği konsepte odaklanmıştır.  Polis arabasının arkasına tutunarak kaykayla yolculuk yapmanız, kalabalık bir alanda kıyafetlerinizi çıkarmanız ve kopek maması yemeniz gibi konuları ele alan film heyecanlı bir işleyişe hâkim.

Film, farklı karakterlerde olan kişilere yer vermiştir. Bu karakterlerin en başında ise Vee vardır. Yaşamını annesiyle devam eden Vee, asosyal bir yaşam sürdürmektedir. Aşk, gelecek, aile meselelerinin arasında gidip gelen karakter, Sydney karakterinin sunduğu oyun ile farklı bir ilerleyişin içerisine giriyor.

Film, konusuyla teknolojiyi, bugün ve gelecek arasında bir bağlantı kuruyor ve verdiği mesajla eğlence oranını arttırıyor.

IMDB puan 6,5 olan Oyun filmin yönetmenliğini Henny Joost ve Ariel Schulman yapmıştır. Senaryosunu ise Jeanne Ryan üstlenmiştir. Film Oyun isimli romandan uyarlanmıştır. Film vizyona girdiği zamanlarda büyük yankı yapmıştır.

Filmde, Emma Roberts, Dave Franco , Emily Meade , Miles Heizer , Juliette Lewis ve Kimiko Glenn gibi oyuncular yer almıştı.



Son Güncelleme: 09.03.2021 03:05
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OyunNerveFilm
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