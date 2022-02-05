İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...
Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtına vatandaşlardan sevgi çemberi!
Son Dakika
Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtına...

Oyuncu Burak Aslan kimdir? Burak Aslan hakkında bilgiler

Oyuncu Burak Aslan’ın kim olduğunu merak eden izleyiciler oyuncu hakkında araştırmalara koyuldu. Birçok dizi ve filmde yer alan ünlü oyuncu Burak Aslan, başarılı performansı ile hafızalara kazanırken oyuncunun yaşı merak ediliyor. İşte Burak Aslan’ın hakkında bilgiler haberimizde

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:10
Oyuncu Burak Aslan kimdir? Burak Aslan hakkında bilgiler
Takip Et:



 Burak Aslan’ın yer aldığı yapımlar;

  • Kırgın Çiçekler,
  • Arka Sokaklar,
  • Zengin Kız Fakir Oğlan
  • Silsile


Son Güncelleme: 05.02.2022 14:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Burak AslanOyuncu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yağız Atakan Savaş kimdir? Kaç yaşındadır? Yağız Atakan Savaş hayatı
Yağız Atakan Savaş kimdir? Kaç yaşındadır? Yağız Atakan Savaş hayatı
TÜBİTAK ödülü alan Özlem Savaş kimdir? Nerelidir? Özlem Savaş nerede oturuyor?
TÜBİTAK ödülü alan Özlem Savaş kimdir? Nerelidir? Özlem Savaş nerede oturuyor?
Teşkilat Dizisi Murat Kimdir? Bora Karakul Biyografisi
Teşkilat Dizisi Murat Kimdir? Bora Karakul Biyografisi
Pelin Akil kimdir? Nerelidir? Hangi yapımlarda yer aldı?
Pelin Akil kimdir? Nerelidir? Hangi yapımlarda yer aldı?
Oyuncu Neslihan Yeldan kimdir? Yer aldığı yapımlar ve daha fazlası
Oyuncu Neslihan Yeldan kimdir? Yer aldığı yapımlar ve daha fazlası
Büşra Ayaydın kimdir? Kaç yaşındadır? Büşra Ayaydın hangi projelerde yer aldı?
Büşra Ayaydın kimdir? Kaç yaşındadır? Büşra Ayaydın hangi projelerde yer aldı?

Popüler Haberler

Yağız Atakan Savaş kimdir? Kaç yaşındadır? Yağız Atakan Savaş hayatı
Oyuncu Burak Aslan kimdir? Burak Aslan hakkında bilgiler
TÜBİTAK ödülü alan Özlem Savaş kimdir? Nerelidir? Özlem Savaş nerede oturuyor?
Teşkilat Dizisi Murat Kimdir? Bora Karakul Biyografisi
Pelin Akil kimdir? Nerelidir? Hangi yapımlarda yer aldı?
Oyuncu Neslihan Yeldan kimdir? Yer aldığı yapımlar ve daha fazlası
Büşra Ayaydın kimdir? Kaç yaşındadır? Büşra Ayaydın hangi projelerde yer aldı?
Teşkilat'a ajan olarak giren Pascal kim?
Oyuncu Kartal Balaban kimdir? Kısa biyografi
Celal Tak kimdir? Yer aldığı yapımlar nelerdir?
İşte Bu Aşk filminin konusu nedir? İşte Bu Aşk filmi yorumu
SSK'lı, EYT'li, Bağkur'lu, emekli olamayan kişiler SGK'dan toplu para alabiliyor!
Kusursuz dizisinin oyuncu kadrosu
Şeker Adam’ın Laneti filmi konusu nedir? Oyuncuları kim?
Baş Tacım 2. bölümde neler yaşandı? Baş Tacım 2. bölüm özeti
İnci Türkay kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Abdest alırken su yutanın orucu bozulur mu? Oruçla bir kişi abdest alırken su içse hükmü ne olur?
Oyuncu Ezgi Esma Kürklü kimdir? Eğitim hayatı, yer aldığı diziler ve daha fazlası
Burak Temiz kimdir, kaç yaşında, nerelidir, hangi dizilerde oynadı?
Pelin Orhuner kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Baş Belası dizisi oyuncu kadrosu ve yönetmeni kim?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.