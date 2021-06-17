Nila Fırat kimdir?

Nila Fırat, 17 Mart 1987 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Baba tarafından aslen Hataylıdır. Nila Fırat yakışıklı oyuncu Mert Fırat’ın kız kardeşidir. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü tamamlayan Nila Fırat, şu an kariyerine oyuncu olarak devam etmektedir. Fırat, bugüne kadar çeşitli projelerde rol amıştır. Şu an Şogen Film Müzik Prodüksiyon’a bağlı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Yer aldığı yapımlar

2006 – Rus’un Oyunu (Zeliha) Sinema Filmi

2009 – Başka Dilde Aşk (Nila) Sinema Filmi

2010 – Atlıkarınca Sinema Filmi

2011 – Bir Ömür Yetmez (Dizi)

2019 – Masal Şatosu: Sihirli Davet Sinema Filmi

Nila Fırat, 2019 yılında Berk Kuka’nın yönetmenliğini yaptığı Masal Şatosu: Sihirli Davet adlı sinema filminde rol almıştır. Ayrıca 2010 yılında yayınlanan Atlıkarınca filminin de yönetmen yardımcılığını üstlenmiştir.

Henüz boyu, kilosu ve medeni durumu hakkındaki bilgiler bilinmemektedir.