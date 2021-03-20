Nevruz ne demektir? Nevruz Bayramı kime ait? Nevruz bayramı hangi ülkelerde kutlanır?

Nevruz kelimesinin anlamı “yeni gün” ve “yılın ilk günü”dür.

Anadolu ve Orta Asya kültürlerinden gelmiş olan Nevruz, baharın gelişini haber vermektedir. Nevruz Bayramı, ülkemizde 21 Mart’ta kutlanmaktadır.

21 Mart’ta gece ve gündüz eşitlenmektedir. Bu tarihten itibaren havalar ısınır, karlar erir, ağaçlar çiçeklenir ve toprak yeşerir.

Nevruz’un tarihi

Eski çağlarda mevsimlerin değişmesi insanlar için büyük önem taşırdı. Zorlu bir şekilde geçen kışın bittiğini ve baharın başladığını haber eden gün insanlar için çok önemliydi. Toprağın yeşermesi, havaların ısınması, karların erimesi, sığırların yavru doğurması insanlar için büyük bir olaydı. Bu vaktin kutlanmasını başlatan kişinin Kral Cemşid olduğunu rivayet edilmektedir.

Nevruz, ilk defa 2. yüzyılda Pers kaynaklarında yazılı olarak geçmiştir. İran ve Bahai takvimlerinde yılın ilk günü Nevruz’dur. İslami bir şenlik olmamasına rağmen İran’da kutlanmaya devam etmektedir. Kimileri Nevruz’u 21 Mart’ta kutlar, kimileri ise Kuzey yarım kürede yaşadıkları için 22 ya da 23 Mart’ta Nevruz’u kutlamaktadır. Zerdüştlük ve Bahailer de Nevruz’ kutlar. Kürtler, Nevruz’un Kürt ve İran mitolojisinde yer alan Kawa Efsane’siyle bağlantılı olduğuna inanmaktadır. Anadolu ve Orta Asya Türkleri ise Göktürklerin Ergenekon’dan çıkmasını ve baharın gelişini ifade ettiğine inanmaktadır.

3000 yıldan fazladır kutlanan Pers kökenli bu bayram, 2010 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Dünya Nevruz Bayramı olarak kabul edilmiştir. Nevruz, Dünya Manevi Kültür Mirası Listesi’ne eklenmiştir.