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Netflix La Casa De Papel 5. Sezon ne zaman yayınlanacak? İstanbul karakteri yeni sezonda olacak mı?

Netflix popüler dizilerinden La Casa De Papel’in 5. Sezonu ne zaman yayınlanacağı merak konusu olurken. Yeni bir haber Türk hayranlarına umut oldu. Netflix La Casa De Papel 5. Sezon ne zaman yayınlanacak? Yeni bölümlere İstanbul karakteri mi dahil edilecek? İşte soruların cevapları...

01 Mayıs 2021 Cumartesi 02:33
Netflix La Casa De Papel 5. Sezon ne zaman yayınlanacak? İstanbul karakteri yeni sezonda olacak mı?
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Netflix’in gözde dizisi La Casa de papel, Álex Pina tarafından yaratılan İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisidir. Dizi, "Profesör" liderliğindeki ekibin İspanya Kraliyet Darphanesi'ni ve İspanya Merkez Bankası'nı soymasını konu edinir. Televizyon dizisinin iki kısma ayrılan 15 bölümden ibaret olması planlanmıştı. Fakat dizi o kadar çok geniş kitleye hitap edilip tutuldu ki 5. Sezonu şu günlerde yayıma geçeceği bilinmekte.

Dizide yer alan karakterlere dünya üzerinde bulunan ülkelerin önemli yer etmiş şehirleri lakap olarak gizlilik anlamında verilmekteydi. Tokyo, Berlin, Denver, Helsinki, Lizbon, Moskoca, Stockholm, Nairobi, Rio, Palermo ve Oslo isimler öne çıkmış isimler arasında yer alıyordu.

Duyulan haberlere göre yeni sezonda İstanbul karakteri de diziye eklenmesi bekleniyor. Henüz net bir şey olmamakla beraber hayranları dizinin yeni sezonun tarihi hakkında da merak ediyor.

 Yeni sezonun haberini da Netflix Türkiye tarafından 20 Eylül 2020 tarihinde sosyal medya üzerinden paylaşılan bir içerikte soygun planlarının başında yer alan yapan profesör posterinde “Profesör 5. sezondan bildiriyor” kullanılarak hem yeni sezon haberi verilmiş. Hem de Türk platformu üzerinde yayınlanması İstanbul karakteri için umut olmuştu. İlerleyen günlerde yapılan bildirimler doğrultusunda bu soruların cevaplarına daha açık ve net olan yanıtlar alabiliriz.




Son Güncelleme: 01.05.2021 02:33
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Anahtar Kelimeler:
NetflixLacasadepapelIstanbulYenisezonTokyoProfosör
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