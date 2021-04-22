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Netflix Aşk 101 yeni sezon ne zaman başlıyor? Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Popüler dizi-film platformu Netflix Türk yapımları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Bu yapımlardan biri de geçen sene bir sezon yayınlanan Aşk 101 dizisi. Büyük beğeni toplayan dizinin ikinci sezonu bekleniyor. Peki ikinci sezon ne zaman?

22 Nisan 2021 Perşembe 15:19
Netflix Aşk 101 yeni sezon ne zaman başlıyor? Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?
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Netflix sevilen Türk yapımı Aşk 101’in ikinci sezonu merakla bekleniyor. Aşk 101 ikinci sezon ne zaman gelecek? İkinci sezon fragmanı yayınlandı mı? İkinci sezon yayın tarihi belli mi?

Aşk 101 dizisinde 1998 yılından başlayarak günümüze kadar gelen 17 yaşındaki dört gencin hikayesi anlatılıyor. Bu gençler okula devam edebilmek için en sevdikleri hocalarını okulda tutabilmek için bir plan yaparlar.

Dizinin ilk sezonu 24 Nisan 2020 tarihinde yayınlandı. Gençlik ve komedi türündeki dizi 8 bölümden ulaşmıştı. Dizinin senaryosu Meriç Acemi’ye aitken yönetmenliğini ise Ahmet Katıksız yapıyor.

Aşk 101 ikinci sezon ne zaman?

Aşk 101’in ikinci sezonun yayın tarihine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Tarihe dair bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizde yayınlayacağız. Dizinin fragmanı da henüz yayınlanmadı.

Dizinin konusu

Dizide 1998 yılında lise öğrencisi 17 yaşındaki dört genç arkadaşın hikayesi konu ediniliyor. Dört arkadaş okuldan atılmamak için çok sevdikleri öğretmenlerini basketbol koçlarına aşık etmeye çalışıyor. Bu esnada ise kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar.

Aşk 101 oyuncuları

Kerem / Kubilay Aka

Kemal / Kaan Urgancıoğlu

Eda / Alina Boz

Burcu / Pınar Deniz

Sinan / Mert Yazıcıoğlu

Osman / Selahattin Paşalı

Işık / İpek Filiz Yazıcı

Necdet / Müfit Kayacan

Eda’nın büyük hali / Bade İşçil




Son Güncelleme: 22.04.2021 15:19
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Anahtar Kelimeler:
NetflixAşk101DiziYenisezon
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