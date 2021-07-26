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Nesrin Cavadzade sevgilisini yalnız bırakmıyor! Nesrin Cavadzade Kalp Yarası dizisine mi katılacak?

Nesrin Cavadzade Yasak Elma dizisinde yer alıyordu. Yasak Elma dizisinden ayrılan Nesrin Cavadzade'nin yeni bir dizide yer alacağı söylenmektedir. Nesrin Cavadzade sevgilisini yalnız bırakmıyor! Nesrin Cavadzade Kalp Yarası dizisine mi katılacak? Bu haberimizde Kalp Yarası dizisine katılacağı iddia edilen Nesrin Cavadzade hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte Nesrin Cavadzade hakkında merak edilenler...

26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:45
Nesrin Cavadzade sevgilisini yalnız bırakmıyor! Nesrin Cavadzade Kalp Yarası dizisine mi katılacak?
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Fox TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisinde oynayan Nesrin Cavadzade, diziden ayrılmıştı. Bir iddiaya göre güzel oyuncu, dizinin yönetmeni ile tartışmış ve seti terk etmişti. Bunun ardından yönetmen tarafından diziden çıkarılmıştı. Cavadzade, gündeme yeni bir dizi iddiasıyla geldi. Nesrin Cavadzade hangi dizide yer alacak?

Nesrin Cavadzade ve sevgilisi aynı dizide yer alacak

Kalp Yarası dizisinin başrollerinde  Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin bulunmaktadır. Dizinin çekimleri Antakya’da yapılmaktadır. Dizi, başarısı ile dikkatleri çekmektedir. Nesrin Cavadzade geçtiğimiz günlerde sevgilisi Gökhan Alkan’ı sette ziyaret etmişti. Bu ziyaret aynı zamanda dizi görüşmesi olarak da iddia edildi.

İddiaya göre Cavadzade de Kalp Yarası dizisinde yer alacak. Konuk oyuncu olarak dizide yer alacağı belirtilmektedir. Dizinin yapımcısı Ali Gündoğdu ile görüşme gerçekleştirdiği söylenmektedir.Bu iddialar üzerine güzel oyuncu sosyal medya hesabından at üzerinde paylaşım yaparak bu iddiaları doğrular nitelikte olduğu söylendi. İlerleyen günlerde konunun netlik kazanacaktır.


Son Güncelleme: 26.07.2021 13:45
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Anahtar Kelimeler:
Nesrin CavadzadeKalp Yarası Nesrin Cavadzade
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