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Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat olayı nedir, bulundu mu?

Hafta içi her gün ekranlara gelen Müge Anlı'da yine bir kayıp konusu işleniyor. Evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat olayı nedir, bulundu mu merak konusu oldu. İşte olayın perde arkası.

19 Şubat 2021 Cuma 15:17
Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat olayı nedir, bulundu mu?
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ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te faili meçhul cinayetler aydınlatılıyor, kayıplar bulunuyor ve yıllardır birbirini yıllardır görmeyen aileler bir araya getiriliyor. Hafta içi her gün yayınlanan programda bugün 20 yaşındaki Mervenur Polat’ın olayı işlendi.

Mervenur Polat bulundu mu?

19 Ekim 2020’den bu yana kayıp olan 20 yaşındaki Mervenur Polat, ailesiyle birlikte Antalya’da yaşıyordu. Daha önce bir evlilik yapan ve bu evlilikten bir çocuğu olan Polat, boşandıktan sonra ailesinin yanına taşındı. Bir otelde çalışan 20 yaşındaki kadından haber alamayan yakınları genç kadının bulunması için Müge Anlı’ya başvurdu. Müge Anlı ve ekibi Mervenur Polat’ın bulunabilmesi için çalışma başlattı.



Son Güncelleme: 19.02.2021 15:17
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Anahtar Kelimeler:
Müge AnlıMervenur PolatATV
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