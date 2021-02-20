Mucize Doktor Adil Hoca neden öldü, Reha Özcan diziden neden ayrıldı?

Fox Tv'nin sevilen dizisi Mucize Doktor dizisinde Adil Hoca karakterini canlandıran Reha Özcan'ın diziden ayrılışı merak edildi. Mucize Doktor'un bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümünde Adil Hoca'nın neden ayrıldığı merak konusu oldu. Mucize Doktor'un Adil Özcan'ı ile ilgili detaylar haberimizde...

Fox Tv'de yayınlanan Mucize Doktor'un son bölümünde iki aile arasındaki Berhayat hastanesinde çıkan olay sonucunda kör kurşunla vurulan Adil Hoca, bu husumet sonunda ölerek veda ediyor. Uzun zamandır diziden ayrılacağı konuşulan Reha Özcan, bu bölümde diziden ayrılıyor. Böylelikle Adil Hoca dün yayınlanan bölümde son kez yer aldı. Reha Özcan diziden ayrılık sonrası sevenlerine bir de mesaj paylaştı. Ünlü oyuncu Youtube kanalından paylaştığı mesajda takipçilerine teşekkürlerini iletirken diziden ayrılışının da üzüntüsünü belirtti.

Reha Özcan'dan ayrılık paylaşımı

Reha Özcan kimdir?

Reha Özcan, dizinin Mucize Doktor'un son bölümü ardından Youtube kanalından diziye veda mesajı paylaştı. Reha Özcan paylaştığı mesajda 'Mucize Doktor'da bu karakteri oynamama vesile olan herkese çok teşekkür ederim. Muhteşem bir ekipten ayrılmanın hüznü içinde olsam da yarın çok güzel bir gün olacak. Yeni bir karakterin dünyasında buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın." ifadelerini kullandı.

Ragıp Reha Özcan , 5 Temmuz 1965'de Bingöl'de dünyaya geldi. Ünlü oyuncu Boyabat'lıdır. Orta eğitimini, Kartal Anadolu Lisesi sonra lisans eğitimini 1987'de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde okudu. Ünlü oyuncunun kardeşi Serhat Özcan da oyuncudur. Aynı sene Trabzon Devlet Tiyatro'na başladı. 1990-1991 yıllarında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atandı.

1992-1993 sezonunda Antalya'ya yerleşen Özcan Antalya Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. Bir yandan Akdeniz Üniversitesi'nin Tiyatro kulübünde ve Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda yönetmen olarak görev alırken, 2010-2011 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Ekim 2016 yılında Devlet Tiyatrolarından emekli oldu.

Ünlü oyuncu 2017 yılında Müfit Can Saçıntı'nın hem yazıp hem de yönettiği " Yaşamak Güzel Şey" isimli sinema filminde rol aldı. Adı Efsane, Maral: En Güzel Hikayem, Kurtlar Vadisi Pusu, gibi bir çok yapımda yer alan oyuncu Mucize Doktor isimli dizide Adil karakterini canlandırmaktaydı. Yengeç burcu olan Reha Özan'ın 1.83 metre boyu ve 81 kilosu vardır.