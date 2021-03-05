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Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı dizisindeki apartman nerede bulunuyor?

TRT 1 ekranlarında her Salı saat 20.00'da izleyici ile buluşan Masumlar Apartmanı dizisinin nerede çekildiği izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizinin çekimleri İstanbul'da bir apartmanda yapılmaktadır.

05 Mart 2021 Cuma 09:05
Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı dizisindeki apartman nerede bulunuyor?
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleme aldığı gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisi izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Ezgi Mola gibi isimlerin yer aldığı dizinin çekimlerinin nerede yapıldığı da merak edilmektedir.

Masumlar  Apartmanı konusu

Ailesi ile beraber yaşayan Han ile dedesi ve kardeşi ile yaşayan İnci bir kaza yapmaktadır. Kaza ile tanışan ve birbirine aşık olan ikili önünde büyük engeller bulunmaktadır.

Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosu

Farah Zeynep Abdullah

 Birkan Sokullu

Merve Dizdar

 Ezgi Mola

Esra Ruşan

Uğur Uzunel

Gizem Katmer

Emir Özden

Metin Coşkun

Masumlar Apartmanı’ndaki apartman nerede?

Masumlar Apartmanı’nın çekildiği apartman İstanbul Beyoğlu’na bağlı Asmalı Mescit Mahallesinde yer almaktadır.

 



Son Güncelleme: 05.03.2021 09:05
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Anahtar Kelimeler:
MasumlarApartmanı
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