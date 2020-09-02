Kimsesizler Dizisinde oynaya İkiz kardeşler kimdir?

İsa ve Musa Kadan kardeşler kimsesizler dizisinde rol alan ikiz kardeşlerdir. Tek yumurta ikizi olan kardeşlerin menajerlik rolünü Özay Oğuzhan Dilekoğlu üstlenmiştir. Dizide aileleri tarafından terk edilen iki kardeşi oynamaktadırlar.

Med Yapım tarafından uzun süreler boyunca dizi için aranan ikiz kardeş rolünü, uzun süren seçmeler sonucunda en iyi rolü yapan İsa ve Musa kardeşler kapmıştır. Seçmelerde çoğunlukla ikiz kardeşlerin teki iyi rol sergilerken öbür kardeş yeterince iyi olmadığı için elenmiştir. Fakat İsa ve Musa kardeşlerin ikisi de oldukça iyi rol yaparak seçmelerden galip ayrılmıştır.

İsa ve Musa Kadan Kimdir?

İsa ve Musa Kadan Kardeşler Kaç Yaşında?

İsa ve Musa Kadan kardeşler İstanbul’da ikamet eden ilkokul 1. sınıf öğrencileridir. Bu sene ikiz kardeşler hem uzaktan eğitim ile okuma yazma öğrenecek hem de Kimsesizler dizisinde rol alacaklardır.

İsa ve Musa Kadan kardeşler 6 yaşındadır iki kardeşin doğum yılları ise 2014’dür.

İsa ve Musa Kadan Hangi Dizilerde Oynadı

İsa ve Musa Kadan kardeşler daha öncesinde ekranlarda rol almamıştır. Med Yapım’ın ikiz kardeş aramaları sonucu keşfedilmişlerdir.