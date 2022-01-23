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Kanunsuz Topraklar dizisi Fındık Hatçe kim? Hazar Motan kim, hangi dizilerde oynadı?

Başrol kadrosunda Uğur Güneş ile Esra Bilgiç’in kadrosuna yeni isimler katılmaya devam ediyor. Dizinin kadrosuna son olarak Fındık Hatçe karakteri ile güzel oyuncu Hazar Motan katıldı. Peki, Kanunsuz Topraklar dizisi Fındık Hatçe kim? Hazar Motan kim, hangi dizilerde oynadı?

23 Ocak 2022 Pazar 01:01
Kanunsuz Topraklar dizisi Fındık Hatçe kim? Hazar Motan kim, hangi dizilerde oynadı?
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Gold Filmin yeni dizisi Kanunsuz Topraklar FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Murat Daltaban (Malik karakteri), Kaan Taşaner (Yavuz karakteri), Eylül Su Sapan (Behice karakteri), Serdem Paçal (Fikriye karakteri), Ali Erkazan (Tahir karakteri), Mine Teber (Fatma karakteri), Doğaç Yıldız (Cemal karakteri), Arif Diren (Teğmen Sezai karakteri), Onur Kaya (Eyüp karakteri) ve Ezgi Çelik (Asude karakteri) gibi birbirinden başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı diziye son olarak Hazar Motan da katıldı.

Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, senaryosunu ise Zülküf Yücel’in kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini yapan isim ise Faruk Teber olacak. Kanunsuz Topraklar dizisinde Gülfem ve Davut karakterlerinin zorluklar ile sınanan aşk hikayeleri seyirciye aktarılacak. Dinin oyuncu kadrosuna en sol dahil olan Hazar Motan, dizide Fındık Hatçe karakterini canlandıracak.

Kanunsuz Topraklar dizisi Fındık Hatçe kim?

Kanunsuz Topraklar isimli dizide Hazar Motan’ın canlandıracağı Fındık Hatçe karakteri hakkında henüz herhangi bir bilgi yer almıyor. Karakter ile ilgili detaylar belli olduğu zaman sizlerle paylaşacağız.

Hazar Motan kim, kaç yaşında?

Kırgın Çiçekler isimli dizide canlandırdığı Cemre karakteri ile adını duyuran güzel oyuncu Hazan Motan 13 Aralık 1990 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim Tasarım Bölümü’nden mezun olmuştur. 1997 senesinde gösterime giren Yanlış Saksının Çiçeği isimli filmde çocuk oyuncu olarak rol almıştır. Annesi yönetmen olan Hazar Motan’ın babası da ışık şefidir. Güzel oyuncu Hazar Motan’ın boyu 1.72 cm, kilosu ise 54’tür.

Hazar Motan rol aldığı dizi ve filmler

  • Yanlış Saksının Çiceği
  • Damatlık Şapka
  • Bizim Evin Halleri
  • Hesaplaşma
  • Paşa Gönlüm
  • Diğer Yarım
  • Kırgın Çiçekler
  • Can Kırıkları

Son Güncelleme: 23.01.2022 01:01
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KanunsuzTopraklarFındık HatçeHazarMotanKim
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