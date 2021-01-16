Itır Esen deprem enkazı üzerinde poz verdi! Tepkiler gecikmedi

2017 yılında düzenlenen miss Turkey güzellik yarışmasında birinci olan ve tanınmaya başlayan model Itır Esen verdiği pozla birlikte sosyal medyada bir çok kesimden tepki çekti.

AKUT vakfı ile birlikte deprem farkındalık etkinliği düzenleyen ve bu kapsamda bir enkazın üstünde poz veren genç model sosyal medyada tepkileri üzerine çekti.

Esen geçtiğimiz dönemde de 15 Temmuz Şehitleri için söyledi sözlerle tepkileri üzerine çekmişti. Esen'in bu seferki farkındalık etkinliği pozuda epey tepki çekti ve bir çok sosyal medya kullanıcısı paylaşımında Itır Esen'i eleştirdi.

İşte Esen'in o paylaşımı ve paylaşıma gelen bazı tepkiler