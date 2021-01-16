İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Itır Esen deprem enkazı üzerinde poz verdi! Tepkiler gecikmedi

2017 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında 1.olan model Itır Esen Akut vakfı ile birlikte deprem farkında yaratmak için enkaz üzerinde poz verince sosyal medyadan tepkiler gecikmedi.

16 Ocak 2021 Cumartesi 17:42
Itır Esen deprem enkazı üzerinde poz verdi! Tepkiler gecikmedi
Takip Et:

2017 yılında düzenlenen miss Turkey güzellik yarışmasında birinci olan ve tanınmaya başlayan model Itır Esen verdiği pozla birlikte sosyal medyada bir çok kesimden tepki çekti.

AKUT vakfı ile birlikte deprem farkındalık etkinliği düzenleyen ve bu kapsamda bir enkazın üstünde poz veren genç model sosyal medyada tepkileri üzerine çekti.

Esen geçtiğimiz dönemde de 15 Temmuz Şehitleri için söyledi sözlerle tepkileri üzerine çekmişti. Esen'in bu seferki farkındalık etkinliği pozuda epey tepki çekti ve bir çok sosyal medya kullanıcısı paylaşımında Itır Esen'i eleştirdi.

İşte Esen'in o paylaşımı ve paylaşıma gelen bazı tepkiler 

 



Son Güncelleme: 16.01.2021 17:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ıtır EsenDeprem Farkındalığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbo Show Ender Balkın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ender Balkın hakkında bilgiler
İbo Show Ender Balkın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ender Balkın hakkında bilgiler
Müge Anlı'da aranan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç'ın cesedi ağaçta asılı bulundu
Müge Anlı'da aranan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç'ın cesedi ağaçta asılı bulundu
Ramo'da sürpriz ayrılık: Cihangir karakterine hayat veren Olgun Şimşek diziden ayrıldı
Ramo'da sürpriz ayrılık: Cihangir karakterine hayat veren Olgun Şimşek diziden ayrıldı
The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümü için tanıtım videosu yayınlandı
The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümü için tanıtım videosu yayınlandı
İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu!
İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu!
‘Mucize Doktor’ dizisinde beklenmedik ayrılık!
‘Mucize Doktor’ dizisinde beklenmedik ayrılık!

Popüler Haberler

Tüvtürk araç muayene istasyonunda kredi kartı geçiyor mu?
Akrep dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Iğdır askere kaç gönderiyor? 2021 Iğdır merkez ve ilçeleri celp dönemleri
Ücretsiz İzinde Çalışanların Sağlık Sigortası devam eder mi? 2021
2021 AUZEF sınav sonuçları açıklandı! Sınav sonucu sorgulama ve hesaplama!
Kaç çeşit çiftlik hayvanı vardır? Çiftlik hayvanları nelerdir?
BİM'de satılan HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl, alınır mı? HP Laptop 14s-fq0014nt özellikleri
Bim'de satılan Polosmart akü takviye şarj cihazı nasıl, alınır mı? Polosmart akü takviye şarj cihazı Bim'de satışı başladı
Seferberlik görev emri nedir, nereden ve nasıl öğrenilir?
A101 Huawei Y5 alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları
Uzaktan eğitim için tercih edilen Zoom uygulaması nasıl kullanılmaktadır?
Tersine karantina nedir? Tersine karantina uygulaması hangi illerde, nasıl uygulanacak?
YDS/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Eylül 2019 YDS sınav sonuçları tarihi
Buhar banyosu cilde gerçekten faydalı mı, yoksa uzak mı durulmalı, peki kimler uygulamalı?
Fındık fiyatları ne kadar? 13 Mart Cuma il il güncel fındık fiyatları
Sinop askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Vakıfbank EFT ve Havale işlem ücreti 2021
3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyetini kimler yapabilir? Diyet bitince nasıl beslenilmelidir?
Kilis askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Yalova askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
2020 Aralık ayı hacamat günleri takvimi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.