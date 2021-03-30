Gelinim Mutfakta 1 Nisan Perşembe Günü neden diskalifiye oldu?

Gelinim Mutfakta Perşembe günü çeyrek altını almadan hemen önce yarışmacılar diskalifiye şoku yaşadı.

Bu hafta yarışmaya katılan Esra ve Fatma diskalifiye oldu. Seda Sayan yarışamacılara diskalifiye sebebinin anlattı.

Seda Sayan herkesin bildiği gibi renkli ve eğlenceli bir kişiliğe sahiptir ve bu tavrı sunuculuğuna da yansımaktadır. Bu tavrını Gelinim Mutfakta programına da yansıtan Seda Sayan’ın 1 Nisan Perşembe Günü yarışmacıları diskalifiye etmesinin nedeni 1 Nisan şakası yapmak istemesinden kaynaklanıyor. Aslında yarışmacılardan hiçbiri diskalifiye olmayacak.

Bu diskalifiye olayının şaka olduğunu anlayan yarışmacılar ise rahat bir nefes alacak.

İşte diskalifiye olayının olduğu bölümün fragmanı;