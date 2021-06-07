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Fox TV yeni dizi Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosu belli oldu!

FOX TV ekranlarının yeni dizisi olarak kısa süre sonra karşımıza çıkacak olan Aşk Mantık İntikam dizisi, ‘Cunning Single Lady’ dizisinden uyarlanarak çekiliyor. Medyapım tarafından çekimleri hazırlanan Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu. İşte FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncu kadrosu listesi haberimizde

07 Haziran 2021 Pazartesi 09:21
Fox TV yeni dizi Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosu belli oldu!
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Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan dizi şimdiden heyecan yarattı. Oyuncu kadrosu belli olan dizi birçok başarılı oyuncuya yer veriyor. Yaz dizisi olarak karşımıza çıkacak olan Aşk Mantık İntikam dizisi Medyapım tarafından yapımcılığı üstlenildi.  Dizinin oyuncu kadrosu belli olduktan sonra birçok vatandaş oyuncular hakkında merak edilenleri araştırdı. Aşk Mantık İntikam adlı dizi yayın hayatına FOX TV ekranlarında başlıyor. Çekimleri devam eden dizi 2021 yılında yayınlanacak. Cunning Single Lady dizisinden uyarlanarak çekilen Aşk Mantık İntikam dizisi oyuncuları kesinleşti. Bu yazımızda FOX TV’de yayınlanacak olan yeni dizi Aşk Mantık İntikam dizisi oyuncu kadrosunu ele alacağız. İşte Aşk Mantık İntikam dizisi oyuncuları ve karakterleri

Burcu Özberk

1989 Eskişehir doğumlu Özberk, tiyatro ve dizi oyuncusudur. Son dizisi Çocukluk dizinde Ayşegül karakterine can veren güzel oyuncu Afilli Aşk dizisinde rol aldı. İlk oyunculuğu Güneşin Kızları dizisinde ki Nazlı olurken daha sonra TRT 1 ekranlarında Aslan Ailem dizisinde rol aldı.

İlhan Şen

1987 Bulgaristan doğumlu oyuncu İstanbul’da eğitimini aldı ve yaşamını İstanbul’da geçirmeye karar verdi. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisi bölümünden mezun olan oyuncu 2008 yılında en iyi model olarak Türkiye’yi temsil etti. Birçok yerde mankenlik yapan Şen, oyunculuk eğitimi aldıktan sonra ATV ‘nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, Şahin Tepesi, Mehmet Bir Cihan Fatihi gibi projelerde yer aldı. Ramo dizinde adını duyuran oyuncu şimdi ise FOX’un yeni dizisinde yer alacak.

Burak Yörük

Baraj dizisinde adını duyuran oyuncu 1995 İstanbul doğumludur. İlk dizisi ‘Sırlar Dünyası’ ile oyunculuğa başlayan Yörük daha sonra birçok projede yer aldı. Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alacak oyuncu Baraj dizisinde Tarık karakteri ile ünlendi.

Melisa Döngel

Sen Çal Kapımı dizisinde kendini gösteren güzel oyuncu 1999 yılında İstanbul’da doğdu. Osman Yağmurdereli sanat akademisinde oyunculuk eğitimi alan Döngel, 2016 senesinde ‘Hangimiz Sevmedik’ dizisinde rol aldı. Daha sonra Arka Sokaklar dizisinde kendini gösteren oyuncu 2020 yılı Sen Çal Kapımı dizisinde oynadı. Şimdi ise  Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alacak.

Dizinin başlama tarihi hakkında net bir açıklama yapmayan yapım çekimlerine Mayıs ayında başladı. Temmuz ayı gibi Fox TV ekranlarında olması beklenen dizi yaz dizisi olacağı yönünde ihtimaller yer alıyor. Şu an için oyuncu kadrosu Burcu Özberk, İlhan Şen, Melisa Döngel ve Burak Yörük olurken diziye yeni oyuncuların katılması sonrasında yeniden haberimizde paylaşacağız.


Son Güncelleme: 07.06.2021 09:21
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Fox Tv Aşk Mantık Intikam DiziAşk Mantık Intikam Dizi Oyuncu KadrosuCunning Single Lady Dizi
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