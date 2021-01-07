Fenomen dizi “Sadakatsiz” fragmanı yayınladı!

7 Ekim 2020 yayına giren’nin meşhur dizisi “” gün geçtikçe heyecanı arttırmaya devam ediyor. Başrollerindeve Caner Cindoruk’un bulunduğu dizi senaryosu aldatılan kadın ve intikam üzerine. 13. Bölümü ile karşımıza çıkacak dizi Asya ve Doktor Turgay’ın yakınlaşmasını gören eski eşi Volkanın kıskançlık krizlerini tutmasını gösteriyor. Güçlü bir kadını ve iyi bir anneyi oynayan Başhekim Asya (Cansu Dere) izleyicilerden her zaman tam not alıyor. 13 Ocak 2021 Çarşamba akşamı saat 20.00 da dizinin yeni bölümü yayınlanacak.https://youtu.be/uOQ-ivOE7AU