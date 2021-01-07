İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına çevirdi
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil
Son Dakika
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

Fenomen dizi “Sadakatsiz” fragmanı yayınladı!

Kanal D’nin yeni dizilerinden olan “Sadakatsiz” fragmanını yayınlayarak izleyicileri meraklandırdı. Yılbaşı ile ekrana 1 haftalık ara veren fenomen dizi 13 Ocak 2021 Çarşamba akşamı seyircisi ile buluşacak.

07 Ocak 2021 Perşembe 19:20
Fenomen dizi “Sadakatsiz” fragmanı yayınladı!
Takip Et:

7 Ekim 2020 yayına giren Kanal D’nin meşhur dizisi “Sadakatsiz” gün geçtikçe heyecanı arttırmaya devam ediyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un bulunduğu dizi senaryosu aldatılan kadın ve intikam üzerine. 13. Bölümü ile karşımıza çıkacak dizi Asya ve Doktor Turgay’ın yakınlaşmasını gören eski eşi Volkanın kıskançlık krizlerini tutmasını gösteriyor. Güçlü bir kadını ve iyi bir anneyi oynayan Başhekim Asya (Cansu Dere) izleyicilerden her zaman tam not alıyor. 13 Ocak 2021 Çarşamba akşamı saat 20.00 da dizinin yeni bölümü yayınlanacak.


https://youtu.be/uOQ-ivOE7AU


Son Güncelleme: 07.01.2021 19:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SadakatsizKanal DCansu Dere
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aile Arasında filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aile Arasında filmi konusu ve oyuncu kadrosu
San Andreas Fayı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
San Andreas Fayı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Deliha 2 nerede çekildi, konusu ve oyuncu kadrosu
Deliha 2 nerede çekildi, konusu ve oyuncu kadrosu
Kurtlar Vadisi dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor
Kurtlar Vadisi dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor
Aile Arasında filminin oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor? Filmin konusu nedir?
Aile Arasında filminin oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor? Filmin konusu nedir?

Popüler Haberler

Sol Yanım dizisinde Haydar karakterini Haydar Köyel canlandırıyor
Fenomen dizi “Sadakatsiz” fragmanı yayınladı!
Sol Yanım dizisi Serra kimdir? Özge Yağız kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Menajerimi Ara dizisi Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl
Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Emre Dinler kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli kimdir? Furkan Palalı kimdir, nereli yaşı kaç?
Menajerimi Ara dizisi Leyla kimdir? Pınar Ünsal
Mucize Doktor dizisi Beyin Cerrahı Haluk kimdir? Cengiz Tangör kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Survivor Sancakay Ilım kimdir?
Akıncı dizisi kaç bölüm olacak? Final bölümü ne zaman?
ÖSYM büroları saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? 2020 ÖSYM büroları çalışma saatleri
Günlük Burç Yorumları 23 Nisan 2020 Perşembe
Öğretmenlerin seminer zamanları ne zamandır? Öğretmen seminerleri ne zaman yapılır?
Starlink internet nedir? Elon Musk Starlink hızı kaç mbps olacak? Türkiye'de starlink uyguları kullanılacak mı?
2020 bekçi alımları ne zaman olacak? KPSS tercihleri ile yapılacak bekçi alımında başvuru şartları
İŞKUR 2021 işbaşı eğitim programları başvuru şartları nelerdir? Harçlık, meslek iş garantili kurslar için başvuru şartları
Bitcoin rekor kırdı! 38.000 doları da aştı
Rüyada adet kanaması ne demektir? Doğum veya adet kanaması rüyasının tabiri ve anlamı
Bursa'da dolabın içine saklanan kadın polisler tarafından yakalandı
Sihirli Annem dizisine katılan Belinay Süvari kimdir? Çilek karakteri kimdir?
Evde bakım maaşı yatan iller 7 Ocak 2021 Perşembe - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.